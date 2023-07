Allemagne : l’inflation est confirmée à 6,8% mais les perspectives économiques se dégradent

L’inflation harmonisée en Allemagne a accéléré en juin comme initialement annoncé, selon les chiffres définitifs publiés mardi par Destatis, l’office fédéral de la statistique.

Les prix à la consommation harmonisés ont progressé de 6,8% sur un an et de 0,4% sur un mois en juin, après avoir augmenté de 6,3% sur un an et fléchi de 0,2% sur un mois en mai.

En données nationales non harmonisées, les prix ont crû en juin de 6,4% sur un an et de 0,3% sur un mois, après avoir crû en mai de 6,1% sur un an et reculé de 0,1% sur un mois.

A lire aussi:

Perspectives dégradées

Les perspectives économiques des analystes financiers et des investisseurs institutionnels en Allemagne se sont par ailleurs dégradées davantage que prévu en juillet, selon les données publiées mardi par l’institut de conjoncture allemand ZEW.

L’indicateur économique avancé ZEW est ressorti à -14,7 en juillet, contre -8,5 le mois dernier. Les économistes interrogés par le Wall Street Journal tablaient pour juillet sur une baisse moins prononcée de l’indice, à -10.

L’opinion des analystes financiers et des investisseurs institutionnels sur la situation économique actuelle de l’Allemagne s’est elle aussi détériorée, l’indice correspondant s'étant établi à -59,5 en juillet, contre -56,5 en juin. Les économistes tablaient toutefois sur un repli plus marqué de l’indice, à -62.