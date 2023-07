Abanca confirme la réouverture du marché des dettes bancaires AT1

Le 6 juillet, Abanca, la septième banque espagnole, a émis avec succès une dette subordonnée Additional Tier 1 (AT1) de 250 millions d’euros avec un coupon de 10,625% et une date de remboursement anticipé (call) à 5,5 ans. Conseillée par Crédit Agricole CIB, Barclays, Bank of America (BofA), BNP Paribas et Santander, l’émission a été plus de deux fois sursouscrite, permettant de diminuer le spread à 764 points de base (pb). Elle confirme la réouverture de ce marché en euros après les deux émissions «surprises», de BBVA (1 milliard à 8,75%) et Bank of Cyprus (220 millions à 12,50%) le 12 juin.

Le 19 mars, la Confédération helvétique avait soutenu le sauvetage de Credit Suisse via un rachat des actions pour 3 milliards de francs suisses par UBS en imposant l’annulation des 16 milliards d’obligations AT1, normalement prioritaires sur les actionnaires. Ces dettes perpétuelles AT1 convertibles en capital (appelées CoCos en Europe) ou amortissables quand les fonds propres de base (CET1) de la banque descendent au-dessous de 5,125% ou de 7%, avaient été créées post-2008 pour renforcer le ratio CET1 avec un «coussin supplémentaire». Mais après cet épisode, et en dépit d’une communication des régulateurs pour rassurer sur la hiérarchie normale dans l’Union européenne (UE), le marché secondaire a beaucoup souffert. Les rendements moyens ont grimpé jusqu’à 15%, avant de revenir entre 10% et 11% depuis mi-mai (10,88% mardi). Le marché primaire était resté fermé, en dehors d’émissions en Asie.

Souplesse des superviseurs

«Le marché européen ne s’est pas forcément rouvert avec les émetteurs qu’on attendait, rappelle Jérémie Boudinet, gérant-analyste spécialisé de La Française AM. Habituellement, les banques émettent deux à six mois avant leur prochain call pour le refinancer. Une tendance nouvelle, et qui pourrait se généraliser, montre des offres de rachat volontaires simultanées à l’émission de la nouvelle souche. Cela permet de ne pas payer deux coupons et deux spreads pendant la période de transition jusqu’au call, et aussi de rassurer les investisseurs.» Bank of Cyprus a ainsi pu rembourser 205 sur 220 millions sur son ancien titre. Pour l’AT1 d’Abanca de 250 millions à 7,50%, le nouveau spread à payer faute de rachat à l’échéance prévue du 2 octobre aurait été de 733 pb au-dessus du swap : le refinancement à swap + 764 pb n’a donc finalement pas été très coûteux.

L’expert estime aussi, notamment au travers du récent exemple d’UniCredit, que les superviseurs montrent davantage de souplesse dans ces périodes particulières pendant lesquelles les banques peuvent ne pas se refinancer par anticipation : «C’est surtout vrai pour les grandes banques, qui ont un ‘pool’ de plusieurs titres AT1, moins pour les petites banques, qui ont seulement une ou deux souches, mais aussi un accès plus limité au marché», précise-t-il.

Plusieurs tests à venir

Un nouveau test pour le marché se déroulera à la rentrée avec pas moins de cinq call : Barclays (en dollars), CaixaBank, HSBC, Santander en septembre, et la Société Générale pour une souche en dollars le 4 octobre. «Tous ces titres existants traitent autour de 100% du pair, signe que les marchés attendent un remboursement et une nouvelle émission qui ont déjà dû être préparés avec les superviseurs. Sauf dans le cas de Santander, à 96,5 cents mardi, qui a été la seule banque à ne pas ‘caller’ un AT1 nouvelle génération en mars 2019», poursuit Jérémie Boudinet.

Le test suivant pourrait naturellement porter sur UBS, au vu de sa nouvelle taille et de l’annulation des AT1 de Credit Suisse. «Le marché sera beaucoup plus méfiant, à moins que la banque ne modifie sa documentation pour rendre sa future dette convertissable en actions (et non amortissable de façon définitive) comme pour les AT1 européens», conclut Jérémie Boudinet.

