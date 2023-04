Union bancaire : la France se prépare à un nouveau bras de fer avec Bruxelles

SVB, Credit Suisse, First Republic : les déboires du secteur bancaire, qui ont ravivé au mois de mars les inquiétudes sur le retour du risque systémique, seront au cœur des échanges des ministres des Finances de l’Union Européenne ce vendredi 28 avril à Stockholm. Une réunion informelle qui sera l’occasion de faire le point sur la situation des banques européennes, alors que la crise se poursuit aux Etats-Unis.

Le message sera celui de la stabilité, alors que les marchés, hantés par le spectre de 2008, «semblent avoir oublié que toutes les crises ne sont pas systémiques», pointe un banquier parisien. «Les crises du mois de mars sont idiosyncratiques. Les banques européennes sont solides», acquiesce-t-on à Bercy. Les ministres des Finances des 27 Etats-membres n’en sont pas moins résolus à renforcer les outils de prévention des crises. Ils discuteront des nouvelles propositions de la Commission européenne dévoilées le 18 avril en vue d’élargir le champ du mécanisme de résolution unique aux banques de taille moyenne. Un projet de texte qui suscite une levée de bouclier des banques françaises.

A lire aussi:

Mauvais timing

«Après la crise de confiance dont ont été victimes les banques, le timing est mal choisi. Cela envoie un mauvais signal», grince un banquier parisien. A Bercy, on rappelle que le projet était sur la table bien avant les événements de la mi-mars. Alors que la création d’un mécanisme européen de garantie des dépôts est toujours dans l’impasse, l’Eurogroupe s’était engagé à l’été 2022 à combler, a minima, les trous dans la raquette de l’Union bancaire.

La France est «favorable à l’esprit général du texte pour harmoniser les procédures et élargir le champ de la résolution unique», précise-t-on à Bercy. «Son but est d’éviter que l’argent public ne serve au sauvetage des banques. Or, nous avons observé que beaucoup d’Etats-membres ont des dispositifs qui leur permettent de recourir à des fonds publics ou des systèmes nationaux de garantie des dépôts pour maintenir en vie des banques qui, autrement, auraient été rayées de la carte.»

Contre un financement commun

Harmoniser, oui, mais pas financer. La Commission européenne propose que la résolution des banques de taille moyenne puisse être financée par les systèmes nationaux de garantie des dépôts, avant de faire appel, en dernier recours, au Fonds de résolution unique. Or, les banques françaises sont les principales contributrices de ce filet de sécurité commun, à hauteur de 34%. Et elles n’ont pas l’intention de remettre au pot ou de financer la résolution d’établissements qui ne se plient pas aux mêmes règles qu’elles en matière d’exigences de capital.

«Après HSBC et BNP Paribas, l’assemblage des caisses d’épargne allemandes (Sparkassen) représente le troisième groupe bancaire en termes de taille de bilan en Europe. Or, elles ne sont pas aujourd’hui soumises aux mêmes exigences que les groupes d’importance significative», s’agace un banquier. Les banques régionales allemandes bénéficient du statut particulier d’IPS (ou «institutional protection scheme»). Créé en 2013, il organise un mécanisme de soutien mutuel entre ses membres en cas de risque de faillite. Certains IPS, comme celui des caisses d’épargne allemandes et autrichiennes, sont aussi reconnus comme des systèmes de garantie des dépôts à part entière. Les contributions de chacun des membres au fonds de soutien peuvent servir à renflouer un membre en difficulté ou à indemniser des déposants. Ces IPS ne sont, en revanche, pas considérés comme des établissements systémiques et échappent aux contraintes supplémentaires de fonds propres.

Les banques françaises, qui espèrent faire amender ces propositions, pourront compter sur le soutien du ministre des Finances Bruno Le Maire. Ce dernier doit d’ailleurs s’entretenir avec la commissaire aux services financiers Mairead McGuinness vendredi en marge de la réunion de l’Ecofin.

«Nous redoutons que ce texte n’instaure une mutualisation précoce des moyens en Europe, qui ne va pas dans le sens de ce qui avait été décidé par l’Eurogroupe», explique-t-on à Bercy. Le travail de conviction commence alors que les chefs de gouvernement des 27 et les eurodéputés devront, eux aussi, se prononcer sur le texte.