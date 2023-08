Unicaja espère pacifier sa gouvernance avec un nouveau directeur général

Unicaja a finalement mis un terme à la crise de gouvernance qui minait le numéro cinq bancaire espagnol depuis deux ans, date de sa fusion avec Liberbank. Dans une communication envoyée le 31 juillet au régulateur financier espagnol CNMV, l’établissement a annoncé le recrutement d’Isidro Rubiales au poste de directeur général en remplacement de Manuel Menéndez, révoqué début juin à l’occasion d’un conseil d’administration extraordinaire. Ce dernier restera en poste jusqu’à ce qu’Isidro Rubiales obtienne les autorisations réglementaires nécessaires à l’exercice de ses nouvelles fonctions.

C’est donc sur un homme du sérail que s’est porté le choix d’Unicaja. Fort d’une expérience bancaire de plus de 30 ans dans la banque, ce professionnel de 59 ans, diplômé en sciences économiques et entreprises de l’université de Malaga, n’est autre que le bras droit de l’actuel président de la banque Manuel Azuaga. En vertu de l’accord conclu lors de la fusion, il détiendra désormais l’ensemble des pouvoirs exécutifs, conformément au modèle de gouvernance anglo-saxon préconisé par la Banque centrale européenne.

Un conseil remanié

Jusqu’alors, la structure bicéphale adoptée par l’établissement avait provoqué une guerre de pouvoir interne entre deux clans pour obtenir le contrôle de la banque et déclenché l’inquiétude des autorités de surveillance. «Le Conseil d’administration a considéré et apprécié le profil professionnel d’Isidro Rubiales, ainsi que sa vaste expérience dans des domaines clés de la gestion de la banque et sa capacité à relever les défis auxquels elle est confrontée après la période de transition qui a suivi la fusion par absorption de Liberbank », a souligné Unicaja.

Grâce à l’appui d’un conseil d’administration largement remanié, le nouveau dirigeant aura pour mission de mettre en œuvre le plan stratégique de la banque et profiter de l’effet de levier des hausses de taux d’intérêt de la BCE intervenues tout au long de l’année. Au cours du premier semestre 2023, l’établissement a annoncé un bénéfice de 148 millions d’euros, soit 13% de moins qu’une année auparavant, un résultat à l’opposé des milliards d’euros enregistrés par le secteur bancaire espagnol dans son ensemble. Depuis le début de l’année, l’action du prêteur de Malaga fait du surplace, conséquence de ses problèmes de gouvernance.