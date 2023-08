Une banque américaine ne publie pas ses comptes et se trouve éjectée de la Bourse

Décidément, il vaut mieux ne pas avoir les mots «first» et «republic» dans son nom lorsqu’on est une banque américaine ces derniers temps. Après la chute de First Republic Bank, repris par JPMorgan Chase en mai dernier, c’est au tour de Republic First Bancorp de se retrouver dans une situation particulièrement délicate.

Le 22 août, le Nasdaq a décidé de retirer la société de la Bourse dès le lendemain pour non-respect des règles de cotation. En l’occurrence, et malgré plusieurs rappels, la banque n’a toujours pas publié ses comptes annuels 2022 («Form 10-k») auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), le gendarme de la Bourse américain.

Dans le collimateur

Republic First Bancorp a indiqué que «le conseil d’administration et la nouvelle équipe dirigeante ont travaillé avec l’auditeur et les conseillers externes de la société pour compléter et déposer tous les rapports retardés dès que possible». Les dirigeants ont invoqué notamment «l'échec de l’ancienne équipe de direction à maintenir des contrôles internes adéquats et liés à une conversion des systèmes mise en œuvre en juin 2022» qui aurait rendu «le processus d’audit (…) long et fastidieux».

La société est dans le collimateur du Nasdaq depuis plus d’un an. Depuis mai 2022, l’opérateur boursier la rappelle à l’ordre tous les trois mois pour ne pas avoir publié à temps ses comptes trimestriels. En janvier, il lui avait aussi reproché de ne pas avoir organisé son assemblée générale moins d’un an après la clôture du dernier exercice fiscal. Une situation qui n’a pas empêché la banque d’annoncer en mars dernier la conclusion d’un accord en vue d’une augmentation de capital de 125 millions de dollars auprès d’investisseurs qualifiés.

-80% depuis le début de l’année

En réaction à l’annonce du retrait imminent du Nasdaq, l’action Republic First Bancorp plongeait de 41% mardi dans l’après-midi, à 0,41 dollar. Elle perd désormais 80% depuis le début de l’année et 95% en cinq ans pour une capitalisation boursière qui n’excède plus 40 millions de dollars.

Le groupe indique que son titre, une fois exclu du Nasdaq, devrait rapidement être négociable sur des marchés de gré à gré (OTC markets) sous le même code mnémonique, FRBK, et que les actionnaires auront accès à des informations, dont les prix de cotation ou les volumes échangés, sur des plateformes publiques telles OTCmarkets.com ou Yahoo! Finance. Les dirigeants rappellent aussi que la société pourra demander à être cotée sur une «grande Bourse» une fois qu’elle aura déposé tous les rapports en retard et rempli les autres conditions d’admission.

Fondée en 1988, la petite banque connue de ses clients sous le nom Republic Bank revendiquait 5,6 milliards de dollars d’actifs en 2021, 5,2 milliards de dépôts et un profit net de 25,2 millions de dollars.