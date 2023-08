UBS pourrait finalement garder les activités suisses de Credit Suisse

La scission n’aura peut-être pas lieu. UBS s’orienterait finalement vers une conservation de la banque commerciale domestique de Credit Suisse, selon des informations de Bloomberg.

Les spéculations autour de l’avenir de cette activité vont bon train depuis le rachat de la banque helvète par son principal concurrent national. Les dirigeants n’ont pas caché leur préférence pour un maintien dans le périmètre du groupe, mais la place exorbitante prise par UBS dans l’économie de la Confédération depuis la reprise de Credit Suisse rendait sans doute l’option d’une scission plus raisonnable d’un point de vue politique.

Résultats le 31 août

La banque s’est toutefois offerte récemment un peu plus de liberté à cet égard en annonçant début août qu’elle n’utiliserait pas la garantie de 9 milliards de francs suisses fournie par l’Etat et qu’elle n’avait plus besoin du plan de liquidité accordé par la Banque nationale suisse.

Selon une source citée par l’agence de presse financière, aucune décision formelle n’a encore été prise à ce stade. Le verdict devrait tomber le 31 août à l’occasion de la présentation des comptes trimestriels d’UBS.

Après ces annonces, l’action UBS a clôturé en hausse de 1,2% le 23 août, à 21,3 francs suisses. Elle progresse de 23% depuis le début de l’année

La banque a finalisé l’acquisition d’un Credit Suisse en grandes difficultés en juin dernier, donnant dans le même temps naissance à un géant mondial du secteur supervisant 5.000 milliards de dollars d’actifs.