UBS commence à effacer les traces du passé de Credit Suisse

L’intégration de Credit Suisse est en marche chez UBS. Le groupe helvète a indiqué vendredi qu’il n’avait plus besoin de la garantie de 9 milliards de francs suisses (9,28 milliards d’euros) accordée par l’Etat suisse contre les pertes subies dans le cadre du rachat de Credit Suisse. Le groupe a également déclaré ne plus avoir besoin des lignes de liquidité de la Banque nationale suisse en cas d’urgence allant jusqu’à 100 milliards de francs suisses.

Ces deux garanties avaient été mises sur la table par l’Etat fédéral lors du sauvetage express de Credit Suisse décidé au cours d’un week-end à la mi-mars. UBS a bouclé le rachat de sa rivale pour 3 milliards de francs suisses en juin dernier. Le processus d’intégration de Credit Suisse pourra prendre «plusieurs années», a prévenu le groupe, qui a annoncé son intention de réduire les coûts salariaux de 6 milliards de dollars dans les prochaines années. UBS devrait réduire la masse salariale de 30%, alors que la fusion avec Credit Suisse a porté ses effectifs à 120.000 personnes.

La banque helvète, qui a elle-même réduit la voilure sur la banque d’investissement pour la cantonner à des actifs peu risqués, a commencé à faire le ménage dans les rangs de l’ex-Credit Suisse. D’après l’agence Bloomberg, près de 200 banquiers pourraient perdre leur emploi dans la banque d’investissement.

Dans le même temps, UBS a commencé à installer son propre état-major en procédant à 40 nominations, a-t-elle fait savoir lundi dans un memo envoyé en interne et révélé par Bloomberg. Cinq d’entre eux sont issus de Credit Suisse, dont David Kostel, qui a été nommé co-responsable mondial de la couverture et Tom Churton, qui a été nommé global chief of staff.

L’avenir de la marque Credit Suisse incertain

UBS, qui avait dans un premier temps indiqué que Credit Suisse AG continuerait d’exister en tant qu’entité juridique séparée au sein du groupe, a par ailleurs commencé à vouloir effacer les traces de la marque à l’international. Le Financial Times rapporte que le logo Credit Suisse a été remplacé à l’entrée de ses bureaux américains à New York et UBS pourrait bientôt faire de même au siège de Credit Suisse à Canary Wharf à Londres.

L’avenir de la marque Credit Suisse, emblématique pour le pays avec plus de 167 ans d’existence, paraît étroitement lié au destin de son activité de banque commerciale domestique. Alors que plusieurs analystes parient sur une possible scission ou mise en Bourse de cette entité, UBS n’a pour l’instant pas dévoilé ses plans. Le groupe se montrera peut-être plus précis sur la stratégie le 31 août lors de la présentation de ses résultats.