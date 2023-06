UBS bénéficie d’une garantie de 9 milliards de francs sur des pertes liées à Credit Suisse

UBS et le gouvernement suisse ont signé vendredi un accord pour couvrir jusqu'à 9 milliards de francs suisses (9,28 milliards d’euros) de pertes liées à son rachat d’urgence de Credit Suisse, ont déclaré UBS et le gouvernement.

L’accord est assorti de plusieurs conditions, dont l’obligation pour UBS de conserver son siège en Suisse, a précisé le gouvernement dans un communiqué.

L’accord de protection contre les pertes entrera en vigueur lorsque le rachat de Credit Suisse sera achevé, ce qui devrait se faire dès le 12 juin, a indiqué UBS dans un autre communiqué.

Les garanties ne s’appliqueront que sur la partie des pertes liées à la vente des actifs de Credit Suisse excédant les 5 milliards de francs qu’UBS est censé couvrir.

A lire aussi:

UBS devra par ailleurs payer divers frais de mise en place et de maintenance, ainsi que des primes sur les éventuelles garanties du gouvernement suisse.

L’accord couvre un portefeuille d’actifs de Credit Suisse qu’il était difficile de valoriser dans les quelques jours dont disposaient les banques pour trouver un accord, et qui ne sont pas essentiels aux activités d’UBS.

Résultats reportés

Le gouvernement a précisé que la garantie couvrait des actifs d’un volume total d’environ 44 milliards de francs suisses, soit environ 3% des actifs combinés du nouveau groupe, et constitués principalement de produits dérivés, de prêts, d’actifs gérés en extinction et de produits structurés. Les évaluations des pertes devraient être disponibles au cours du troisième trimestre de 2023, a déclaré le gouvernement, leur ampleur étant «très dépendante de la vente des actifs concernés et de l'évolution du marché".

«Par conséquent, il n’est pas encore possible d’estimer la probabilité que la garantie soit utilisée, ni pour quel montant», a déclaré le gouvernement.

En Bourse, l’action UBS reculait de 0,4% vendredi en début d’après-midi. Deux jours plus tôt, la banque avait annoncé le report de la publication de ses comptes semestriels du 25 juillet au 31 août en raison du rachat de Credit Suisse.

(Avec Reuters)