Santander se réorganise pour mieux répondre à ses objectifs stratégiques

Santander fait peau neuve. Fini donc l’organisation régionale que le leader de la banque espagnole avait mise en œuvre en 2019 autour de trois aires géographiques : Europe, Amérique du Nord et Amérique du Sud. Désormais, l’organisation se fera par secteurs d’activités au niveau mondial.

Le groupe bancaire a annoncé lundi 18 septembre le remaniement de ses activités de banques de détail et commerciale, véritables locomotives du groupe, avec la création de deux nouvelles divisions : Retail & Commercial et Digital Consumer Bank. Cette dernière englobera désormais les activités américaines et pas seulement européennes comme c’est le cas aujourd’hui.

La création de cette nouvelle unité contribuera à l’exécution du plan One Transformation, l’un des mandats confiés à l’actuel directeur général Hector Grisi et qui consiste à créer un modèle opérationnel et commercial commun pour la banque de détail et la banque commerciale.

La réorganisation de ce segment constitue la dernière pièce manquante du puzzle. D’ores et déjà, les pôles de banque d’investissement (Corporate & Investment Banking), de gestion de fortune et d’assurances (Wealth Management & Insurance) et la division de paiements (Payments) de Santander obéissent à un schéma global. Avec les nouvelles divisions Retail & Commercial et Digital Consumer Bank, Santander pourra désormais s’appuyer sur cinq piliers distincts, chacun chapeauté par un dirigeant.

Un retour sur capitaux tangibles visé à 15%-17%

Pour la banque, cette réorganisation doit ainsi permettre de mieux répondre aux objectifs stratégiques définis en février lors de sa journée aux investisseurs, et maintenus à l’occasion de l’annonce de ce remaniement. La banque s’est notamment fixé pour objectif d’augmenter le nombre de clients de 40 millions d’ici à 2025 ou encore de porter le RoTE à 15-17%. Un certain nombre d’objectifs par régions avaient aussi été établis à horizon 2025 : afin de faciliter les comparaisons annuelles, la banque s’est engagée à poursuivre la publication des données par pays et par régions. Le modèle de reporting des résultats financiers reflètera néanmoins l’organisation sectorielle dès janvier 2024.

Pour l’heure, le leader espagnol reste peu disert sur la façon dont s’opérera la transition entre une organisation par régions à une structure par secteurs, tout comme sur le fonctionnement des nouvelles chaînes de reporting : depuis 2019, les country managers rendent compte aux trois directeurs régionaux, qui à leur tour reportent au directeur général.

Ces bouleversements organisationnels n’empêchent pas la banque de poursuivre son offensive sur le terrain : Santander a annoncé le même jour le lancement d’un fonds de venture debt de 100 millions d’euros destiné aux start-up en collaboration avec le fonds de capital risque Inveready. La banque contribuera initialement à hauteur de 67 millions d’euros à ce fonds, tandis que les 33 millions restants proviendront d’Inveready et d’autres investisseurs. Dans un communiqué, la banque indique qu’il s’agit du plus grand fonds de venture debt en Espagne à ce jour.

