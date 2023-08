Rome explore une cession partielle de Monte dei Paschi

Vers un retour des privatisations… de l’autre côté des Alpes. Ce scénario prend du poids, en cette fin d’été, du moins sous la forme de cessions de parts minoritaires dans des entreprises publiques italiennes. L’Italie est confrontée à un coup d’arrêt de son économie - illustré par un repli de son PIB au deuxième trimestre – et une menace de dérapage de son déficit budgétaire. Le gouvernement de Giorgia Meloni est à la fois en quête d’une réduction de ses dépenses publiques et de recettes exceptionnelles, sans recours à davantage de pression fiscale.

«Cela pourrait être une bonne idée de désinvestir certains actifs», a indiqué Giancarlo Giorgetti, le ministre de l’Economie, après un conseil des ministres, en début de semaine. Une réunion où le gouvernement a entériné officiellement le projet de monter dans le capital du réseau fixe de Telecom Italia aux côtés de KKR.

MPS, candidat naturel

L’Etat italien est actionnaire, en direct ou via la Casse Depositi e Pretiti, l’équivalent transalpin de la Caisse des dépôts, de plusieurs entreprises publiques également cotées en Bourse, comme l’énergéticien Enel, le pétrolier Eni ou le fabricant de semi-conducteurs STMicroelectronics.

Mais le candidat naturel à un désengagement public se trouve à Sienne, avec Monte dei Paschi di Sienna. Ballotée pendant plus de douze ans, au gré des tentatives de sauvetage et la persistance de créances douteuses et litigieuses qui obéraient sa solvabilité, la banque toscane est désormais sous contrôle de l’Etat qui détient, après plusieurs augmentations de capital, 64% de son capital. Soit une participation d’un peu plus de 2 milliards. Lors de la dernière opération en date, à l’automne 2022, l’Etat italien avait apporté pas moins de 1,6 milliard d’euros sur les 2,5 milliards levés. Mais Rome s’est engagé, auprès de Bruxelles, à ne pas conserver durablement le contrôle ce qui laisse entrevoir une sortie, au moins partielle, en 2024.

Cession de blocs, ventes aux particuliers ou adossement ? Il est trop tôt à ce stade pour envisager le scénario privilégié par l’exécutif italien, ni même le calendrier précis. Unicredit n’avait pas caché son intérêt pour une prise de contrôle. Mais l’opération n’avait pas abouti.

En 2023, la banque profite, comme ses concurrentes, de regain de ses revenus, en raison de la hausse des taux d’intérêt qui dynamise sa marge d’intérêt. Au 30 juin 2023, son résultat net a bondi d’une année sur l’autre, multiplié par douze à 619 millions d’euros

L’exécutif italien sort d’un été tumultueux avec son secteur bancaire. L’annonce surprise début août d’un projet de taxe exceptionnelle de 40 % sur la marge d’intérêt des banques italiennes a mis un terme à la surperformance du secteur en Bourse au cours du printemps. Même si Rome a nuancé son projet de taxation des surprofits présumés du secteur, avec un plafond correspondant à 0,1% du total des actifs des banques ciblées, ni Unicredit, ni Intesa, ni MPS n’ont retrouvé leur cours antérieur.