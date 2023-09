Quatre banques devraient se partager plus de 60 millions de dollars dans l’opération Arm

Le prix est enfin connu. Arm Holding, la filiale de SoftBank spécialisée dans les semi-conducteurs, a dévoilé les modalités de sa très attendue introduction en Bourse dans un document au gendarme américain des marchés financiers, la Securities and Exchange Commission (SEC).

Le fabricant de puces vise une valorisation d’environ 50 milliards de dollars jugée encore généreuse. Le montant ciblé est nettement inférieur aux 60-70 milliards de dollars évoqués il y a seulement quelques semaines, mais il n’empêchera pas les banques les plus impliquées dans le dossier de bénéficier de confortables émoluments, si l’opération va au bout et à ce prix.

17 millions de dollars chacune

SoftBank a fait le choix de nommer quatre établissements chefs de file de l’opération, à savoir Barclays, Goldman Sachs, JPMorgan et le Japonais Mizuho, qui se partageront l’essentiel des commissions. Celles-ci sont calculées sur le montant de titres vendus à l’occasion de l’introduction en Bourse, qui devrait être compris entre 4,5 et 4,9 milliards de dollars. Selon des informations de Bloomberg, l’enveloppe globale atteindra 2% de ce montant, dont un quart de variable, soit entre 90 et 98 millions de dollars.

Toujours selon l’agence de presse financière, 70% de ce paiement sera réparti à égalité entre les quatre banques principales. Barclays, Goldman Sachs, JPMorgan et Mizuho pourrait ainsi toucher jusqu’à 17,15 millions de dollars chacune. Fin août, des sources citées par Reuters avaient estimé les commissions entre 1,5% et 2,5%, augmentées d’une petite part variable. La proportion du total revenant aux quatre banques cheffes de file était vue un peu plus bas, à environ 60%.

Certaines banques au rôle moins actif toucheront chacune 3% des commissions totales selon Bloomberg. Les autres se partageront le solde. Quatre banques françaises figurent parmi les 28 établissements engagés par SoftBank. Selon le document envoyé à la SEC, BNP Paribas ressort en deuxième ligne des banques de rang deux avec Crédit Agricole CIB, Natixis et après BofA Securities, Citigroup, Deutsche Bank Securities et Jefferies. La Société Générale apparaît parmi les banques de rang trois aux côtés de HSBC, Intesa Sanpaolo et BMO Capital Markets, entre autres. Participer à ce qui devrait être la plus importante introduction en Bourse de l’année aux Etats-Unis est d’abord une question d’image pour toutes les grandes banques de la planète.

