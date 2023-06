Bruxelles veut généraliser l’accès aux données avec «l’open finance»

Après l’«open banking», place à l’«open finance». La Commission européenne devrait présenter mercredi 28 juin une initiative législative instaurant un «cadre harmonisé» à l’échelle de l’UE pour le partage des données des clients au sein de la sphère financière.

L’ambition de cette proposition de règlement, dont L’Agefi a pu consulter un avant-projet : «promouvoir la transformation digitale et accélérer l’adoption de modèles d’entreprises basés sur la donnée dans le secteur financier (…)». Ainsi, le texte «se fonde» sur la directive sur les services de paiement (DSP2, dont une révision devrait être proposée en parallèle), laquelle a obligé les banques à partager les données des comptes de paiement de leurs clients. L’initiative va toutefois bien au-delà : il s’agit non plus seulement des données de paiement, mais de celles liées à l’épargne, aux investissements, «à l’évaluation de solvabilité d’une entreprise» ou aux assurances (non-vie). Certaines informations seraient ainsi exclues, au nom des «droits fondamentaux», comme celles «en rapport avec la santé, les assurances médicales ou les assurances vie», ou bien «sur la solvabilité d’un consommateur».

Obligation légale de partage des données

Posé en préambule, le constat auquel Bruxelles entend s’attaquer est triple. «Premièrement, en l’absence de règles et d’outils pour gérer les autorisations (…), les clients sont réticents à partager leurs données. Deuxièmement, même quand ils le font, les entités financières détenant ces données (data holders), telles que les institutions de crédit, ou les assureurs, ne sont pas nécessairement tenues de garantir un accès aux utilisateurs de données (data users), comme les fintechs ou d’autres entreprises financières (…). Enfin, les données en elles-mêmes et les infrastructures techniques ne sont pas standardisées, ce qui rend le partage d’autant plus coûteux ».

La première brique du règlement envisage «l’introduction d’une nouvelle obligation légale pour les institutions financières agissant en tant que détenteur de données de partager des catégories de données définies, à la demande des clients». Le texte repose ainsi sur le principe d’un plein contrôle du partage de leurs données par les clients. Ces derniers «doivent être en capacité de décider comment, et par qui leurs données financières sont utilisées», peut-on lire. A cette fin, le projet prévoit la création de tableaux de bord personnalisés permettant d’autoriser ou de révoquer le partage de données à telle ou telle entreprise. Ceux-ci «ne devront pas être conçus de manière à inciter ou influencer indûment les choix (…)», est-il précisé.

Par ailleurs, si l’obligation légale s’applique bien aux détenteurs de données, l’interface à travers laquelle leur partage sera effectué «pourra être fournie par l’utilisateur, une autre institution financière, un prestataire informatique extérieur, ou un organisme public».

Tarification «raisonnable»

Au cœur de l’architecture technique du projet figure la création, à travers l’UE, de nouvelles «structures de partage des données» (financial data sharing schemes), auxquelles data holders et data users seront obligés de prendre part, aux côtés «d’organisations de consommateurs». Ces structures seront notamment chargées de développer des «standards de données et d’interfaces de partage, ainsi que des cadres contractuels communs organisant l’accès aux bases de données spécifiques». Elles bénéficieront d’un passeport européen, les autorisant à opérer à travers le marché unique.

Pour garantir leurs «motivations économiques», les data holders seront en droit de fixer une «compensation raisonnable» du coût du partage. Une tarification particulièrement «proportionnée» est préconisée dans le cas où le data user est une PME.

A l’exception des banques et des entités financières bénéficiant déjà d’un agrément de l’UE, les institutions souhaitant avoir accès au dispositif devront «postuler» auprès «d’autorités nationales compétentes», désignées par les Etats membres.

Une fois officiellement dévoilé par la Commission, le projet législatif fera l’objet de négociations au Parlement européen et entre les Etats membres, au sein du Conseil de l’UE. Une route forcément longue et sinueuse.