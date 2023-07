Nicolas Namias prendra la présidence de la Fédération bancaire française

Nicolas Namias, le président du directoire de BPCE, prendra la présidence de la Fédération bancaire française (FBF) à partir du 1er septembre 2023. Il remplacera Philippe Brassac, le directeur général de Crédit Agricole S.A, qui occupe actuellement cette fonction.

La présidence de la FBF, qui représente 300 banques françaises, tourne tous les ans. Slawomir Krupa, le directeur Général de la Société Générale, deviendra vice-président de la FBF et Philippe Heim, président du directoire de La Banque Postale, restera trésorier. Sont également membres du Comité exécutif : Jean-Laurent Bonnafé, administrateur directeur général de BNP Paribas, Philippe Brassac, directeur général de Crédit Agricole S.A., et Nicolas Théry, président du Crédit Mutuel.

Ena, cabinets ministériels et BPCE

Nicolas Namias est un ancien élève de l’Ecole Nationale d’Administration, diplômé de la Stanford Graduate School of Business (Executive program), de l’ESSEC et de l’Institut d’études Politiques de Paris. Il débute sa carrière en 2004 à la direction générale du Trésor du ministère de l’Économie et des Finances. En 2008, il rejoint le Groupe BPCE ; il est directeur du pilotage de la Banque de proximité et Assurance jusqu’en 2012. Il est ensuite nommé conseiller technique du Premier ministre pour le financement de l’économie, les entreprises et les affaires économiques internationales.

De retour chez BPCE en 2014, il devient directeur de la stratégie puis directeur financier de Natixis. En 2018, il rejoint Ie directoire de BPCE, d’abord en charge des finances et de la stratégie, puis à partir de 2020 comme Directeur général de Natixis, et enfin comme Président du directoire depuis le 3 décembre 2022.