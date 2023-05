Monte dei Paschi veut croire à un retour durable des beaux jours

«MPS est de retour et en bonne forme». A l’occasion d’un échange avec les investisseurs mardi 9 mai, Luigi Lovaglio, directeur général de Monte dei Paschi, a laissé libre cours à sa satisfaction. Et pour cause : la banque toscane a publié un bénéfice net trimestriel de 235,7 millions d’euros, comparé à 10 millions d’euros une année auparavant, dopé par la hausse des taux d’intérêt. Un résultat largement supérieur aux attentes du consensus des analystes qui tablait sur un résultat de 150 millions d’euros. La veille, Banco BPM avait annoncé relever son objectif de profits pour cette année et la suivante, après avoir publié des bénéfices trimestriels meilleurs qu’attendu.

«Les bénéfices nets enregistrés ce trimestre confirment la capacité de la banque à générer des rendements pérennes», a souligné Luigi Lovaglio, à qui un nouveau mandat de trois ans vient d’être confié. «Nous avons mis en place une nouvelle organisation dès le mois de décembre et avons pu observer un bon niveau de performances au cours des deux derniers mois et ce niveau va se poursuivre et s’améliorer. Grâce à cette nouvelle organisation, nous serons plus efficaces», a souligné le directeur général. Le revenu net d’intérêt a bondi de 56,6% à 504,5 millions d’euros sur un an tandis que les commissions ont chuté de 10,2% à 331,7 millions d’euros.

La banque, dont l’Etat italien est actionnaire à 64%, revient de loin. En novembre, MPS avait bouclé une augmentation de capital de 2,5 milliards d’euros, visant à renforcer ses fonds propres et à financer son plan stratégique 2022-2026. Conséquence de cette manne d’argent frais, le ratio de fonds propres CET1 avait atteint 15,6 % fin décembre avant de redescendre à 14,9 % fin mars 2023.

A lire aussi:

Un dividende en 2025

Au premier trimestre, les coûts opérationnels ont été réduits de 13,8% sur une année, conséquence des économies réalisées par la banque sur les frais de personnel. Plus de 4.000 salariés, soit quelque 20% de l’effectif total, avaient quitté MPS au 1er décembre dans le cadre d’une politique de départs volontaires. Le coefficient d’exploitation a baissé à 52,9%, contre 68,6 % une année auparavant. Ce résultat permet à l’établissement de dépasser son objectif prévu dans le cadre de son plan stratégique.

«Nous pouvons enfin commencer à générer de la valeur pour toutes nos parties prenantes, créant ainsi les bases d’une valorisation adéquate de la banque », a souligné Luigi Lovaglio, confirmant ainsi l’ambition de MPS de verser des dividendes sur les bénéfices de 2024, un an plus tôt que prévu.