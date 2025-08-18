Malgré ses difficultés, UnitedHealth séduit Warren Buffett

Feu de paille ou début d’inversion durable de tendance ? L’action de l’assureur santé américain UnitedHealth, en détresse boursière depuis plusieurs mois, s’est envolée à Wall Street, clôturant en hausse de 12% à 304 dollars - un rebond toujours en cours avec une nouvelle hausse de 2,8% lundi 18 août, à la clôture des places européennes - après que plusieurs grands investisseurs, et notamment Warren Buffett, président et premier actionnaire de Berkshire Hathaway, ont annoncé avoir massivement acheté des actions.

L’investisseur de légende, âgé de 94 ans, qui doit prendre sa retraite d’ici à la fin de l’année, a dépensé 1,6 milliard de dollars pour acquérir 5 millions d’actions, environ 5,5% du capital. D’autres fonds se sont aussi portés acquéreurs, comme Dodge & Cox (4,7 millions d’actions), Appaloosa (2,3 millions de titres), et Renaissance et Scion Asset Management, le fonds de Michel Burry.

La plus vaste fuite de données de santé aux Etat-Unis

UnitedHealth, qui affichait une capitalisation boursière de 275 milliards de dollars au cours de vendredi, est l’un des plus grands assureurs santé aux Etats-Unis, avec un chiffre d’affaires de 423 milliards en 2024. L’intérêt des investisseurs survient alors que l’assureur santé connaît depuis plus de dix-huit mois de graves problèmes, et dégringole en Bourse depuis le printemps. L’action avait atteint fin juillet son plus bas niveau sur un an, à 237,77 dollars, fin juillet.

Au printemps 2024, sa filiale Change Healthcare, acquise en 2021, a fait l’objet d’une cyberattaque occasionnant la plus grande fuite de données de santé aux Etats-Unis, avec 193 millions de personnes touchées, selon les dernières estimations du département américain de la Santé. En décembre 2024, son directeur général Brian Thompson était assassiné en pleine rue à New-York. L’auteur présumé des coups de feu voulait dénoncer par son geste un régime d’assurance santé privé injuste et opaque. Quelque mois plus tôt, des analystes avaient souligné que UnitedHealth, qui refusait environ un tiers des demandes de prise en charge médicale à ses assurés, affichait le taux de rejets le plus élevé de toutes les compagnies d’assurance. Le titre n’avait toutefois pas vraiment souffert en Bourse et poursuivait son ascension.

Dégringolade du titre après la révision des objectifs

Mais, en mai 2025, quand Andrew Witty, le PDG du groupe, a brusquement quitté ses fonctions après que la société a revu ses prévisions annuelles à la baisse, trop affectée par l’augmentation des coûts médicaux, les investisseurs ont fait volte-face. L’action, qui cotait au-delà de 600 dollars au printemps avait chuté de 16% en une seule séance pour progressivement glisser sous les 240 dollars fin juillet. Le remplacement du PDG par Stephen Hemsley qui avait occupé le poste entre 2006 et 2017 n’avait jusqu’ici pas stoppé la défiance du marché.

Un analyste américain relevait toutefois qu’avant la récente période difficile, le taux de croissance des bénéfices d’UnitedHealth était un des meilleurs du secteur et qu’il ne faudrait attendre que quelques trimestres pour que l’action retrouve son élan. Le titre a déjà regagné plus de 25% depuis le plus bas du 31 juillet. De quoi peut-être annoncer un renversement de tendance et déjà, convaincre une poignée d’investisseurs. L’aura de Warren Buffett n’y est sans doute pas pour rien

