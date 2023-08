Les profits des banques européennes, une variable d’ajustement pour des Etats endettés

L'Agefi

La société de gestion américaine BlackRock a augmenté son investissement dans le gestionnaire d’actifs américain coté Artisan Partners Asset Management à hauteur de 10,6% du capital via ses différents fonds, rapporte le site d’informations et de données sur les marchés et les fonds Fintel. Le site s’appuie sur un document transmis au régulateur américain Securities and Exchange Commission (SEC) par Artisan Partners en date du 8 août. Dans un précédent document transmis en février, le poids de BlackRock au capital de la firme était de 6,90%. Fintel calcule une hausse de 55,3% du nombre d’actions d’Artisan Partners détenues par BlackRock. Le site recense 524 fonds ou institutions investis dans les actions d’Artisan Partners.