Les fusions-acquisitions dans l’assurance devraient rebondir fin 2023

Le soufflé devrait un peu retomber en 2023, mais l’optimisme ne quitte pas le secteur pour autant. En 2022, les fusions-acquisitions dans l’assurance ont atteint un niveau inégalé depuis dix ans. 449 opérations ont été conclues dans le monde l’an dernier, contre 418 en 2021, selon le rapport sur la croissance de l’assurance du cabinet d’avocats spécialisés Clyde & Co. Il faut remonter à 2011, avec 555 opérations, pour retrouver un niveau supérieur.

Cette croissance a été portée par l’Asie-Pacifique (+42,86%) et l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient (+41,18%), avec 60 et 24 opérations conclues, tandis que les Amériques (+5,36%) et l’Europe (+1,60%), avec 236 et 127 opérations conclues, ont enregistré une croissance plus mesurée. Par ailleurs, seules 19 transactions de plus d’un milliard de dollars ont été conclues, contre 25 en 2021. La plus importante a été le fait de Berkshire Hathaway qui a mis la main sur la holding spécialisée dans les assurances Alleghany pour 11,6 milliards de dollars.

A lire aussi:

La dynamique semble toutefois s’être grippée depuis le deuxième semestre 2022. 207 opérations ont été conclues sur les six derniers mois de l’année, contre 242 au premier semestre et 221 au deuxième semestre 2021. Outre le conflit en Ukraine, le retour de l’inflation et les craintes de récession, notamment, enrayaient la mécanique.



Opportunités de croissance

«Les transactions ont diminué par rapport au pic de 2021-2022, mais l’optimisme règne quant à la capacité de l'économie à sortir de cette période difficile grâce à la stabilisation de l’inflation. Il reste beaucoup de capitaux à déployer et les cibles de fusions et acquisitions ne manquent probablement pas», estime Matt Ellis, associé du cabinet Clyde & Co. Après une chute des volumes début 2023, un rebond est attendu au deuxième semestre. «Il y aura des opportunités de croissance dans les années à venir, à mesure que le sentiment des investisseurs s’améliorera», conclut Matt Ellis.

Une fois les conditions macroéconomiques stabilisées, le retour des opérations de plus d’un milliard de dollars pourrait être observé. «De nombreuses entreprises ont échappé au ralentissement des fusions et acquisitions en 2022, mais avec des limitations sur le montant de la croissance organique qui peut être générée par de nouveaux réseaux de distribution ou des lignes d’activité plus larges. Les entreprises qui veulent faire un bond en avant et se développer rapidement vont se pencher à nouveau sur les fusions ou sur les opportunités d’acquisition plus importantes», analyse Eva-Maria Barbosa, associée au sein du cabinet Clyde & Co.

A lire aussi:

En plus des promesses de croissance de l’assurance embarquée, les évolutions réglementaires devraient alimenter la dynamique des fusions-acquisitions. Après une certaine libéralisation en Asie, des pays du Moyen-Orient, comme l’Arabie Saoudite ou les Emirats Arabes Unis, empruntent le même chemin, ouvrant la voie à une nécessaire consolidation du secteur.

Les fusions et acquisitions dans l’assurance ont atteint un plus haut depuis dix ans