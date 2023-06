Les banquiers ibériques s’invitent dans la finance mondiale

Y aurait-il une spécificité du talent ibérique ? En fin de semaine dernière, on apprenait le recrutement du portugais Antonio Simoes, directeur régional de Santander pour l’Europe depuis septembre 2020, au poste de directeur général de l’assureur britannique Legal & General. Bien avant lui, un autre Portugais, Antonio Horta-Osório fut un temps la coqueluche de la City de Londres en sa qualité de DG de Lloyds Banking Group, un poste qu’il a quitté en avril 2021. Son passage chez Credit Suisse laisse en revanche une image plus contrastée : après neuf mois au poste de président du conseil d’administration, António Horta-Osório avait dû présenter sa démission en janvier 2022 après qu’une enquête interne a révélé qu’il avait enfreint plusieurs mesures de quarantaine liées au Covid en Suisse et au Royaume-Uni.

Du côté espagnol, les professionnels multiplient les postes à responsabilité dans la banque d’investissement. Mi-mai, la Société Générale a annoncé la promotion de Demetrio Salorio au poste de responsable de global banking and advisory au sein des activités de banque de grande clientèle et solutions investisseurs.

En janvier, Horacio Martinez a été nommé responsable des marchés des capitaux et du conseil au sein d’ING. Il était auparavant responsable de la BFI et finance au sein du numéro deux espagnol BBVA : «ce sont en général de très bons dirigeants, avec un sens naturel du leadership et beaucoup de charisme, ce qui leur garantit un vrai pouvoir de conviction», explique Stéphane Rambosson, co-fondateur du cabinet d’executive search Vici Advisory, «ils sont aussi très doués pour créer des réseaux».

Citi et la filière des talents espagnols

Chez Citi, le vivier espagnol est évident. Paco Ybarra occupe depuis 2019 le poste de directeur général de l’activité clients institutionnels. De son côté Manuel Falco est co-responsable mondial de l’activité banking, capital markets et advisory tandis que Nacho Gutiérrez-Orrantia, un autre espagnol, occupe ce même poste pour la région EMEA. Tous sont passés sur les bancs de la filiale espagnole du groupe bancaire au début de leur carrière : «il est clair que si la filiale espagnole n’avait pas donné de si bons résultats, il aurait été sans doute plus compliqué pour des Espagnols d’occuper des postes aussi élevés au sein de Citi» explique une source, «c’est donc le mélange de personnes talentueuses et d’une franchise qui, au cours des 25 à 30 dernières années, s’est développée et a très bien fonctionné». Beaucoup de ces professionnels ont aussi passé tout ou partie de leur carrière dans la City, à l’image de Javier Oficialdegui, co-responsable global banking chez UBS, qu’il a rejoint en 2012 dans la capitale britannique : «Les liens entre l’Espagne et la City de Londres sont étroits» poursuit Stéphane Rambosson citant notamment l’implantation de Santander au Royaume-Uni, «les relations historiques et plus largement un appétit commun pour les voyages et le commerce en font des partenaires professionnels naturels».