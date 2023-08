Les banques se reprennent en Bourse après des précisions sur la taxe italienne

Totalement inattendue, la décision du gouvernement italien de taxer les surprofits de ses banques a fait vaciller l’ensemble du secteur en Europe mardi. L’indice Stoxx 600 des banques a abandonné 2,7% et les groupes italiens Intesa Sanpaolo et Unicredit ont plongé respectivement de 8,7% et 5,9%. A la Bourse de Paris, BNP Paribas, la Société Générale et le Crédit Agricole ont perdu entre 1,7% et 3%.

Mais les précisions apportées par les autorités italiennes sur ce projet dès le 8 août au soir ont tempéré les inquiétudes des investisseurs. Le ministère de l’économie a notamment indiqué que le montant dû par les banques au titre de cette nouvelle taxe ne pourra pas excéder 0,1% de leurs actifs. Selon Andrea Lisi, analyste chez Equita, ce plafond réduit le coût de la mesure de plus de 4 milliards à environ 2 milliards d’euros pour le secteur. De son côté, UBS l’estime désormais à 1,9 milliard d’euros et ses analystes ont diminué leur estimation de son impact sur les profits des valeurs financières italiennes de 3 à 10 points de pourcentage. Unicredit verrait son profit net 2023 réduit de 8% et Intesa Sanpaolo serait affecté à hauteur de 15% selon les calculs de la banque suisse.

A la Bourse de Milan, le premier rebondissait de 4,9% mercredi vers 14h30 et le second s’adjugeait 3% après ces mises à jour. A Paris, BNP Paribas se reprenait de 1,9%, le Crédit Agricole de 0,1% et la Société Générale de 2%. Le Stoxx 600 du secteur s’offrait un rebond de 1,3%.

Dans le sillage des valeurs bancaires, l’ensemble de la cote européenne reprenait également des couleurs. L’Euro Stoxx 50 avançait de 1,2%, le CAC 40 de 1,1% et le Dax de 1%. La Bourse italienne grimpait de 1,7% après avoir perdu plus de 2% la veille.

(Avec Agefi-Dow Jones)