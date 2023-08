Les banques françaises subissent l’effet retard de la remontée des taux

Trimestre après trimestre, les banques françaises continuent d’être distancées par leurs homologues européennes dans la course aux bénéfices générés par la remontée des taux. Alors que Unicredit, Commerzbank et Caixabank ont affiché des résultats au beau fixe, dopés par le rebond de leur marge nette d’intérêt, la recette est loin d’être aussi simple dans l’Hexagone. Car les règles ne sont pas les mêmes. Handicapées par le taux d’usure à l’actif, et un ralentissement – assumé et voulu pour certaines – de la production de crédit, mais aussi par le renchérissement des ressources au passif avec un taux du livret A à 3% depuis février, les banques françaises continuent de subir l’écrasement de leurs marges.

Les revenus s’en ressentent : le PNB des réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne recule de 11%, tout comme celui de SG, la banque de détail de la Société Générale, tandis que ceux des caisses régionales du Crédit Agricole reculent de 5,3% au deuxième trimestre. Même BNP Paribas, dont la part de marché sur le livret A est moins élevée que les banques mutualistes et qui se montre très sélective sur le crédit immobilier, a vu les revenus de sa banque de détail en France stagner au deuxième trimestre (+ 0,1%).

Alors que les regards sont braqués vers la marge nette d’intérêt, les banques françaises ne se montrent pas pour autant alarmistes. La Société Générale promet «un net rebond en 2024» lorsque ses couvertures, mises en place pendant la période de taux bas, viendront à échéance. Les banques mutualistes préfèrent, elles, mettre en avant «les garanties sociales» que représentent les règles du marché français, très protectrices pour les clients. Tant pis si cela se traduit par une baisse «naturelle et temporaire» de la marge d’intermédiation.

La force de la bancassurance

Les banques françaises ont d’autres atouts dans leur manche. Sans briller, elles limitent la casse et publient même des résultats supérieurs aux attentes pour le trimestre écoulé. La première de ces forces réside dans le modèle de bancassurance intégrée. Premier acteur de l’assurance tricolore en termes de primes, le Crédit Agricole en tire pleinement parti. Ses revenus tirés de l’assurance ont triplé au deuxième trimestre (et augmenté de 44% en norme IFRS 17). Le chiffre d’affaires est aussi bien tiré par l’assurance dommages (auto, habitation), la clientèle des caisses régionales étant équipée à près de 43% à l’issue du trimestre, que par l’épargne, dopée par la collecte en unités de compte.

Contrairement à la banque de détail, l’assurance-vie a été portée par l’amélioration des conditions de marché. Un changement de donne visible dans les résultats de CNP Assurances, qui a tiré ceux de sa maison-mère, La Banque Postale. Grâce à une offensive commerciale sur les unités de compte, sa collecte amplifie largement celle du marché. Bancassureur historique, le Crédit Mutuel Alliance Fédérale récolte également les fruits d’une collecte nette positive tant sur les unités de compte que sur le fonds en euros, sur lequel il offre un rendement bonifié. L’assurance a porté les revenus du groupe sur les six premiers mois de l’année, avec un chiffre d’affaires en hausse de 13%, à 7,5 milliards d’euros.

Les banques françaises bénéficient également de leur diversification dans les métiers du financement automobile. La filiale de leasing automobile de la Société Générale, ALD, qui vient de boucler le rachat de son concurrent Leaseplan, affiche une croissance de ses revenus de 19%. Loueur historique de BNP Paribas, Arval dégage un PNB en hausse de 17% grâce à la progression du parc de véhicules financés. Quant au Crédit Agricole, son acquisition à 100% de l’ancienne captive de Fiat Chrysler à Turin, rebaptisée CA Auto Bank, lui permet de dynamiser ses résultats au deuxième trimestre. Les revenus de Crédit Agricole Consumer Finance progressent ainsi de 26%.

Une BFI qui ralentit

Le sort de la banque de financement et d’investissement est plus contrasté. A l’image de leurs homologues américaines, les banques françaises subissent les effets de la réduction de la volatilité ce qui se traduit par un ralentissement des activités de marchés : - 13% pour la Société Générale, - 11% pour BNP Paribas et -4,9% pour CA CIB.

«Nous évoluons dans un contexte de stabilisation des marchés après un changement radical de régime de taux. L’activité est tout de même raisonnablement dynamique, dans un contexte macroéconomique toujours incertain dans lequel il est difficile de donner des prévisions précises. Dans cet environnement, nous sommes passés par un palier dans lequel la volatilité a fortement baissé et donc les besoins de nos clients ont diminué, ce qui se ressent dans notre activité », explique Slawomir Krupa, le directeur général de la Société Générale.

Les activités de financement se comportent mieux, sans compenser intégralement cette moindre performance. Le Crédit Agricole a notamment bénéficié d’une croissance forte sur les financements structurés (+ 20%), tandis que BNP Paribas enregistre une hausse de 17% des revenus de son activité de financement et la Société Générale de 4% sur le trimestre. La diversification du modèle d’affaires des banques françaises fait, une fois de plus, la preuve de son intérêt.