Les banques européennes restent solides malgré les incertitudes

Jusqu’ici, tout va bien. Lors de la présentation mercredi des résultats de son processus annuel d’examen et d'évaluation prudentiels (SREP), la Banque centrale européenne (BCE) a constaté que les banques qu’elle supervise ne posaient pas de problème particulier. Les résultats restent très similaires d’une année sur l’autre : 92% des établissements ont obtenu le même score SREP qu’en 2021, 4% ont vu leur score se dégrader et 3% s’améliorer.

Leurs positions de fonds propres et de liquidité en 2022 apparaissent solides et leur rentabilité en hausse. La qualité des actifs s’améliore et le volume des expositions non performantes détenues par les grandes banques est tombé à 349 milliards d’euros fin septembre 2022, « le niveau le plus bas depuis la première publication des données prudentielles sur les grandes banques en 2015 ».

Dans une année marquée par la guerre en Ukraine, une inflation élevée et une normalisation rapide des conditions de politique monétaire, « des banques importantes ont vu leur rentabilité dopée par des marges de taux d’intérêt », constate la BCE. Elles ont bien géré leur coût du risque et été plus efficaces sur la maîtrise leurs charges en 2022, constate le superviseur. Leur ratio de coût sur revenu moyen est ainsi tombé à un peu plus de 61% contre 64,3% en 2021. Enfin, le rendement moyen des fonds propres des banques a atteint 7,6% au troisième trimestre 2022, « le niveau de rentabilité le plus élevé depuis le début de la supervision bancaire européenne », note la BCE.

Faiblesse du contrôle des risques

Les banques s’attendent à ce que les perspectives de rentabilité restent tout aussi positives cette année, ce que ne dément pas la BCE. « Si la macroéconomie se développe comme prévu actuellement, de nouvelles hausses ordonnées des taux d’intérêt soutiendront probablement les bénéfices moyens du secteur », indique l’institution.

Les risques sont cependant loin d’avoir disparu, dans un environnement où les prêts non performants pourraient augmenter. « Des défis subsisteront tant que la guerre perdurera, et les effets des hausses des taux d’intérêt justifient un suivi attentif. Les banques doivent remédier à des faiblesses persistantes, notamment dans leurs cadres de contrôle des risques et de gouvernance », met en garde Andrea Enria, président du conseil de surveillance prudentielle de la BCE. L’institution met notamment en cause les systèmes informatiques de « nombreuses banques » dont des capacités d’agrégation de données sur les risques se révèlent « déficientes ».