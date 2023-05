Les banques espagnoles font de la résistance début 2023

Globalement tout va bien. Les six principales banques espagnoles (Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter et Unicaja) ont enregistré près de 5,7 milliards d’euros de bénéfices nets cumulés au premier trimestre 2023, soit 14% de plus qu’au premier trimestre 2022.

Les deux géants espagnols continuent de dominer le classement des principales banques du pays tout en affichant des trajectoires distinctes : le numéro un Santander a généré des profits nets de 2,571 milliards d’euros, en faible hausse de 1%, devant BBVA dont les bénéfices ont grimpé de 39,4% en un an à 1,846 milliard, à la faveur de performances remarquables en Espagne et au Mexique. Forte d’un trimestre record, la deuxième banque du pays a annoncé son intention de relever prochainement ses objectifs financiers à horizon 2024 annoncés fin 2021.

Effet taxe

Les résultats des banques auraient pu être encore meilleurs en l’absence de la taxe bancaire extraordinaire imposée par le gouvernement espagnol pour les exercices 2023 et 2024. Cet impôt, prélevé sur les revenus nets d’intérêts et les commissions nettes uniquement sur les activités espagnoles, ont réduit les profits à hauteur de 1,120 milliard d’euros pour les six principales banques du pays. Avec 373 millions d’euros, CaixaBank a dû s’acquitter du plus lourd tribut. Gonzalo Gortázar, son directeur général, s’est montré le plus explicite à ce sujet : «Critiquer les résultats bancaires parce qu’ils sont en hausse est trompeur. Ils sont en hausse parce qu’ils étaient très bas. C’est se tirer une balle dans le pied», a-t-il déclaré lors de la présentation des résultats le 5 mai. Le montant de la taxe est ressorti à 225 millions pour BBVA, 224 millions d’euros pour Santander, 157 millions chez Sabadell, 77 millions pour Bankinter et 64 millions d’euros pour Unicaja.

Sans grande surprise, les marges nettes d’intérêt des principaux établissements de crédit ont largement progressé à la faveur de la remontée des taux d’intérêt en Europe. Pour les six premières banques espagnoles, la progression en une année a dépassé les 40% selon Cinco Dias.

Les comptes trimestriels font toutefois apparaitre une baisse de l’octroi de crédit, et plus précisément du crédit hypothécaire. Un phénomène constaté par la banque centrale espagnole dans sa dernière enquête sur le crédit bancaire publiée cette semaine : «le pourcentage de demandes rejetées a augmenté dans toutes les modalités», souligne l’institution.

L’évaporation des dépôts

Autre fait notable, le volume des dépôts a fortement baissé depuis la fin de l’année dernière. «Avec quelque 880 milliards d’euros (ndlr, chiffre qui exclut Caixabank, Cajamar et Ibercaja), nous sommes quasiment revenus au niveau du deuxième trimestre 2022, où les banques du pays avaient enregistré 885 milliards d’euros de dépôts » explique Arnaud Journois, analyste FIG chez DBRS Morningstar. Les banques espagnoles n’ont pas encore pris la décision de rémunérer les dépôts, poussant ainsi la clientèle à opter pour des produits plus lucratifs : «on assiste actuellement à un glissement des comptes à vue au bénéfice des comptes à terme », poursuit l’analyste de DBRS Morningstar, «la proportion, qui était encore de 90-10% il y a quelques mois, est aujourd’hui plus proche de 85-15% ».

Dans un contexte marqué par une forte hausse des taux d’intérêt, la clientèle espagnole a aussi fait preuve de prudence. «Dans un pays où la proportion de prêts à taux variables reste prépondérante, l’ensemble des emprunteurs qui avaient peu d’intérêts à rembourser ont anticipé le remboursement de leur crédit immobilier face à la remontée des taux», poursuit Arnaud Journois, «ils ont pu le faire grâce à un coussin d’économies important amassé durant les années Covid ».