Les banques espagnoles affûtent leurs armes dans la gestion de patrimoine

La clientèle aisée est en ligne de mire des stratégies des banques espagnoles. Le numéro deux BBVA vient de créer une nouvelle entité sous le nom de BBVA Patrimonios, résultat de la fusion de deux activités qui desservaient jusqu’à présent la clientèle patrimoniale en fonction de leurs avoirs : BBVA Patrimonios conseillait et accompagnait les clients dont le patrimoine est compris entre 2 et 5 millions d’euros. Au-delà de ce montant, Open management, sa division de conseil indépendante, prenait le relais en proposant via un comité d’investissement exclusif une gamme de produits plus étendue et sophistiquée.

Désormais, tous les clients dotés d’un patrimoine supérieur à 2 millions d’euros pourront décider du type de services et de produits choisis : un service traditionnel de conseil ou une gestion discrétionnaire de mandats associée à un conseil. La croissance importante d’Open Management au cours des dernières années au sein de la division banque privée de BBVA n’est pas étrangère à la réorientation stratégique de la banque, qui s’attend désormais à ce qu’une grande partie de sa clientèle patrimoniale opte pour un service de gestion discrétionnaire. BBVA Patrimonios démarre avec des actifs de plus de 15,5 milliards d’euros, gérés par une équipe de 73 banquiers privés en attendant le recrutement de 20 nouveaux professionnels d’ici à la fin de l’année.

Le patrimoine est aussi au cœur de la stratégie du numéro un Santander, qui a créé sa division de gestion de patrimoine en 2017. Six ans plus tard, «l’activité est l’un des principaux moteurs du groupe, avec une croissance annuelle à deux chiffres et une contribution au total des revenus de commissions de la banque de près de 30%», indique un porte-parole. Santander souhaite accroître les revenus dans la banque privée dans une fourchette de 10% à 15% de taux de croissance annuel moyen (CAGR) d’ici à 2025, selon son dernier plan stratégique présenté fin février.

Produits structurés, immobilier et ESG

La banque, qui dispose de 112.000 clients privés au niveau mondial, met l’accent sur des produits alternatifs, des produits structurés, des prêts garantis et des produits ESG. «Nous avons également développé notre offre de gestion discrétionnaire de portefeuille, qui représente désormais 11% du total des actifs sous gestion, avec une croissance de 664 millions d’euros au premier trimestre, principalement en Espagne et au Portugal», poursuit le porte-parole. Au cours du premier trimestre, la banque, dont les actifs sous gestion ont progressé de 5% en un an à 421 milliards d’euros, a lancé quatre nouveaux fonds. «Notre service d’investissement immobilier en direct nous permet de capter une grande partie du flux d’investissement entre l’Amérique latine, l’Europe et les Etats-Unis», indique la banque.

L’an dernier, la division banque privée du numéro un domestique CaixaBank, qui compte 1.018 professionnels, a également étoffé son offre en lançant OpenWealth, un service multifamily office à destination de sa clientèle très aisée (ultra high net worth). Elle propose aussi un service de conseil indépendant (independent advisory) pour des clients dotés d’un patrimoine de 1 à 4 millions et un service «wealth» pour les patrimoines supérieurs à 4 millions d’euros. Bankinter, qui compte plus de 48.000 clients en gestion de patrimoine, constate aussi un dynamisme accru : entre janvier et mars, la banque, qui dispose de 53,9 milliards d’actifs sous gestion dans le wealth management (+6%), a attiré 3,6 milliards d’euros d’actifs sur le segment des grandes fortunes.

Selon le dernier classement de la banque privée publié par le magazine FundsPeople fin mai, le secteur de la gestion de patrimoine en Espagne a progressé l’an dernier pour la sixième année consécutive pour atteindre 660 milliards d’euros (+1% sur un an). Santander Private Banking, CaixaBank, BBVA, Bankinter Banca Privada et Sabadell concentrent 65% des encours du secteur.