Les banques britanniques sont sommées de mieux rémunérer les dépôts

Pile je gagne, face tu perds. Chez les banques britanniques, la hausse des taux d’intérêt profite beaucoup au prêteur, dont les crédits se renchérissent, pas assez à l’épargnant. Tel est le constat dressé par la Financial Conduct Authority (FCA), le superviseur financier outre-Manche, qui a décidé lundi 31 juillet de taper du poing sur la table.

La tutelle a dévoilé un plan d’action en 14 points, afin que «les banques et les spécialistes du crédit immobilier répercutent correctement les hausses de taux d’intérêt auprès des épargnants, qu’elles communiquent plus efficacement avec leurs clients et leur proposent de meilleures offres d'épargne». Le premier de ces 14 points sonne comme un ultimatum : d’ici à la fin du mois d’août, les institutions qui proposent les taux d’intérêt les plus bas sur les dépôts devront justifier de quelle manière le client peut en avoir pour son argent. Si elles ne sont pas capables de démontrer la «fair value» de ces rémunérations, «la FCA passera à l’action», prévient le superviseur.

Marges confortables

Ces annonces font suite à une table-ronde qui s’est tenue début juillet avec les banques et à une étude de marché dont la FCA a publié les résultats ce lundi. Alors que le taux directeur de la Banque d’Angleterre a bondi de 0,1% en décembre 2021 à 4,50% en mai et 5% en juillet – une nouvelle hausse d’un quart de point est attendue le 3 août –, la remontée s’est avérée beaucoup plus lente sur les dépôts bancaires. La rémunération moyenne des easy access accounts, l’équivalent des comptes sur livrets, est passée de 0,07% en janvier 2022 à 1,25% en mai 2023, chez les neuf plus grandes institutions qui concentrent 60% du marché. Il s’agit de Lloyds, HSBC, NatWest, Santander UK, Barclays, Nationwide Building Society, TSB, Virgin Money et Co-operative Bank.

Seulement 28% de la hausse du taux de base a donc été répercutée à ce stade auprès des clients. Entre 2004 et 2009, lors du précédent cycle de hausse, ce pourcentage atteignait 80%, rappelle la FCA. Par ailleurs, alors que les Britanniques ont placé 1.500 milliards de livres sur des comptes d’épargne, 30% des adultes ne disposent pas de savings account, et 250 milliards de dépôts dorment donc dans les bilans des banques sans bénéficier d’aucune rémunération.

Pour les dépôts à terme, la remontée des taux est plus prononcée, de 0,3% à 2,47% chez les neuf «grands». Les acteurs plus petits offrent des taux plus avantageux.

«La transmission de la hausse des taux est plus rapide pour les prêts immobiliers que pour l’épargne. Même s’il y a de bonnes raisons à cela, la vitesse devrait être plus élevée pour l’épargne», note la FCA. Résultat, la marge nette d’intermédiation des neuf plus gros acteurs est passée de 2,07% en 2021 à 2,64% deux ans plus tard.

La prise de position du superviseur fait écho aux critiques de plusieurs responsables politiques outre-Manche vis-à-vis des banques. Elle éclaire aussi l’avertissement lancé le 28 juillet par Barclays à l’occasion de la publication de ses résultats du deuxième trimestre. La banque a révisé à la baisse sa prévision de marge d’intérêt sur son marché domestique pour l’ensemble de l’année.

Moins vrai en France

D’autres pays comme l’Espagne et l’Italie, où la remontée des marges d’intermédiation a été très rapide, pourraient connaître les mêmes débats. C’est moins vrai en France, du fait d’une structure de bilan différente. L’inflation du coût du crédit immobilier aux particuliers, d’abord freinée par le taux d’usure, ne concerne que la production nouvelle et non le stock. Ce dernier est composé quasi-exclusivement de crédits à taux fixe accordés à des taux très bas.

Au passif des banques, le poids de l’épargne réglementée a cranté la remontée des conditions offertes sur tous les livrets et les dépôts à terme, même si la rémunération du Livret A est figée à 3% pendant dix-huit mois à compter du 1ᵉʳ août. Au total, les marges de banques de détail en France n’ont donc pas connu l’envolée constatée chez leurs concurrentes européennes. La publication en fin de semaine des résultats du Crédit Agricole, de la Société Générale et de BPCE, après ceux de BNP Paribas et du Crédit Mutuel fin juillet, devrait en fournir une nouvelle illustration.