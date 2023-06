Le superviseur somme les banques européennes d’accélérer leur sortie de Russie

Alors que les tensions en Russie sont encore montées d’un cran le week-end dernier, le gendarme de la zone euro veut se montrer ferme. Le président du conseil de supervision unique de la Banque centrale européenne (BCE) Andrea Enria considère que les actions mises en place par les banques européennes pour réduire les risques auxquels elles sont encore exposées sur le marché russe «progressent à un rythme trop lent». Il leur a donc «récemment demandé d’accélérer la réduction de leurs activités et leurs stratégies de sortie en adoptant des feuilles de route claires et en effectuant des rapports réguliers à leurs organes de contrôle et au superviseur sur leur exécution», précise-t-il dans une lettre envoyée aux eurodéputés ce mardi 27 juin.

Les parlementaires l’avaient interpelé fin mai sur les banques possédant encore des activités en Russie. Peu de temps après qu’a éclaté le conflit en Ukraine, la Société Générale avait vendu en avril 2022 sa filiale Rosbank, encaissant au total une perte de 3 milliards d’euros. La banque française n’est plus exposée à la Russie qu’au travers d’expositions transfrontalières d’un montant de 1,6 milliard d’euros, et le groupe a constitué des provisions cumulées de 400 millions d’euros à fin mars 2023.

De même, le Crédit Agricole, qui conserve sa filiale en Ukraine, avait fermé les activités de sa banque de financement et d’investissement CA CIB en Russie, cessant tout nouveau financement et toute activité commerciale. Le groupe mutualiste reste exposé à la Russie au travers de 2,7 milliards d’euros d’expositions transfrontalières. La filiale locale de CA CIB conserve une exposition résiduelle de 300 millions d’euros de prêts à fin mars 2023, selon les analystes de JPMorgan.

Raiffeisein, OTP et Unicredit piégées par leurs filiales

Si les banques françaises ne conservent qu’une exposition très limitée à la Russie, sans grande incidence sur leur profil de risques, d’autres banques de la zone euro y possèdent encore des filiales actives. C’est le cas de l’autrichienne Raiffeisen, la hongroise OTP, les italiennes UniCredit et Intesa Sanpaolo et la néerlandaise ING. Après avoir entamé des discussions en vue d’une vente à l’été dernier, il semble que la fenêtre de tir se soit refermée. La solution pourrait passer par une cession de portefeuilles… à moins que ces banques ne doivent procéder à une liquidation volontaire de leurs activités qui pourrait s’avérer très coûteuse.

Bien qu’elle ait beaucoup réduit son exposition, Raiffeisen reste en première ligne. A fin mars 2023, la banque détenait 27 milliards d’euros d’actifs, 8 milliards d’euros de prêts et 21 milliards d’euros de dépôts logés dans sa filiale russe, ce à quoi s’ajoutent 200 millions d’euros d’exposition transfrontalière. Une déconsolidation de ses activités en Russie pourrait lui coûter 230 points de base sur son ratio de capital CET 1, estime JPMorgan, tombant à 13,7%.

OTP est le seul grand groupe bancaire en Europe centrale et orientale qui conserve des opérations importantes en Russie, avec 2,9 milliards d’euros d’actifs, 1,9 milliard d’euros de prêts et 1,8 milliard d’euros de dépôts au premier trimestre 2023. La filiale russe continue d’opérer sur son segment de niche des crédits à la consommation non garantis. Une déconsolidation potentielle de l’activité russe aurait un impact négatif de 69 points de base sur le CET1 du groupe, tombant à 13,7%, selon les analystes de JPMorgan.

De son côté, la filiale russe d’UniCredit est à la tête d’un portefeuille de prêts de 5,6 milliards d’euros, des dépôts de 9 milliards d’euros, avec des fonds propres de 2,9 milliards d’euros. Le groupe conserve également 1,6 milliard d’euros d’expositions transfrontalières.

Quant à Intesa Sanpaolo et ING, elles ne conservent que de petites filiales dans le pays, la première avec un portefeuille de prêts de 200 millions d’euros, la seconde avec une banque de gros dotée de 300 millions d’euros de fonds propres.