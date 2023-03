Le régime des suspensions de cours souffre d’un manque de clarté

Ne serait-il pas temps de revoir le régime de suspensions des cours ? L’absence de cotation de Solutions 30pendant quatorze jours de Bourse en mai 2021 et celle d’EDF pendant quatre jours en juillet, pour les cas les plus médiatiques, a surpris voire choqué les observateurs. Celle d’Orpea, en début de semaine, n’a duré que deux jours, mais le cours avait rebondi de 47% dans les sept séances précédentes.

La suspension de cours est régie par l’article L.420-10 du Code monétaire et financier. Il dispose que « le gestionnaire d’une plateforme de négociation peut suspendre, pour une durée déterminée, [...] lorsque cet instrument ou les conditions de sa négociation n’obéissent plus aux règles de la plateforme, sauf si une telle mesure est susceptible de léser d’une manière significative les intérêts des investisseurs ou de compromettre le fonctionnement ordonné de la plateforme ». L’émetteur peut demander la suspension auprès de la plateforme de négociation, et le président de l’AMF peut la requérir. En outre, la plateforme prévient l’AMF de la suspension « en précisant si cette mesure résulte d’une suspicion d’abus de marché, d’une offre publique d’acquisition ou de la non-communication d’informations privilégiées ». Ce texte « est très vague et les entreprises de marché ne sont pas bien équipées pour juger d’une suspension, explique Paul Oudin, collaborateur chez Vermeille & Co et doctorant à l’université d’Oxford. Nous préférerions un transfert de compétences d’Euronext vers l’AMF. Si l’entreprise de marché reste compétente, il est nécessaire de préciser qu’elle n’est pas tenue de suspendre le cours et qu’elle peut, voire doit, solliciter et attendre l’avis de l’AMF ».

Limiter la suspension à deux jours maximum

Aussi, dans un récent article de doctrine publié dans la Revue trimestrielle de droit financier, Paul Oudin et Pierre Petitcolas invitent le législateur a revoir les textes.

Face au recours par Euronext à des suspensions de cours « pour une durée excessive » et dans des contextes « où ces mesures n’ont à notre avis aucune justification juridique ou économique », les auteurs souhaitent que les entreprises de marché soient tenues d’expliquer la nécessité de cette suspension avant de la décider, « en démontrant qu’il existe un risque significatif de mauvaise évaluation des actions de l’émetteur ou de volatilité excessive du fait des conditions de marché en vigueur et qu’une déclaration de l’émetteur permettrait de corriger à bref délai ».

En outre, les auteurs estiment que cette suspension doit se limiter à quelques heures, voire à un ou deux jours dans les cas extrêmes. Au-delà, « il devient très difficile de justifier le coût pour les investisseurs de la mesure de suspension en termes de liquidité », écrivent-ils. En cas de rumeurs sur un titre, « soit la société intervient pour confirmer ou démentir, soit elle laisse le marché jouer son rôle, même en cas de mouvements importants », poursuit Paul Oudin.

S’inspirer de l’exemple australien

Comment modifier les règles ? Soit en laissant l’AMF prendre une position-recommandation, « précisant clairement que les entreprises de marché sont libres d’accepter ou non la demande de suspension de l’émetteur ». Soit en modifiant l’article L.420-10, pour limiter les suspensions de cours en cas de décorrélation entre le cours de l’action et sa valeur fondamentale, et afin d’interrompre une volatilité excessive, que l’émetteur ou non ait demandé la suspension. Toutefois, cela nécessite un processus législatif, par définition lourd.

Cette proposition n’a rien d’utopique. En Australie, les suspensions sont limitées à des cas définis par l’Australian Stock Exchange (ASX) : manque d’information raisonnable du marché, risque de fausser le marché du titre, ou pour permettre à la société de satisfaire ses obligations d’information continue. Et les suspensions sont au maximum de deux jours.