Le rachat de Credit Suisse agite les milieux du recrutement

Les déboires des uns font le bonheur des autres. Le rachat de Credit Suisse par UBS a créé un appel d’air conséquent dans le secteur du recrutement des banques de financement et d’investissement (BFI) mondiales. Selon Bloomberg, le numéro un de la banque espagnole, Santander, serait ainsi à l’offensive : après avoir déjà recruté huit managing directors de Credit Suisse, le géant espagnol aurait aussi des vues sur une douzaine de banquiers de la banque helvétique spécialisés en fusions-acquisitions et marchés de capitaux. Son objectif serait de se renforcer tout particulièrement aux Etats-Unis, son second marché, qui a représenté 14% des revenus du groupe et 15% de ses bénéfices l’an dernier. Santander n’a pas souhaité commenter les deux vagues de recrutements.

Officiellement, la banque n’a jamais fait mystère de sa volonté d’expansion dans la BFI, tout particulièrement outre-Atlantique, où elle souhaite «renforcer sa franchise et continuer à faire grossir Santander Capital Markets», nouvelle entité issue de la fusion entre Amherst Pierpont Securities (APS) et Santander Investment Securities (SIS), selon son rapport financier du premier trimestre 2023.

A l’heure actuelle, la BFI de Santander représente quelque 30% des profits du groupe et a grossi de 30% l’an dernier. Dans un entretien donné à Bloomberg TV, Ana Botin, la présidente du numéro un espagnol, a confirmé l’intention de la banque de renforcer ses effectifs : «Nous recherchons toujours des talents, […] nous avons attiré des professionnels de différentes banques et continuerons à le faire car nous avons besoin des meilleurs.»

Mercato

Santander n’est pas le seul établissement financier à chasser sur les terres de Credit Suisse. La banque privée italienne Mediobanca a déjà recruté six banquiers privés chez son concurrent helvétique et pourrait continuer à débaucher : dans le cadre d’un plan stratégique annoncé le 24 mai, l’établissement transalpin a déclaré vouloir augmenter de 25% ses effectifs en gestion de patrimoine à horizon 2026.

Deutsche Bank, Citigroup, Standard Chartered mais aussi les boutiques d’investissement Evercore et Jefferies font partie des établissements à avoir déjà jeté leur dévolu sur des professionnels de la banque helvétique. «Toutes les banques regardent attentivement ce sujet, y compris celles qui ont gelé les recrutements, explique à L’Agefi Stéphane Rambosson, cofondateur du cabinet d’executive search Vici Advisory. Credit Suisse comptait de très bons professionnels, qui pourraient venir combler un vide dans l’une ou l’autre banque d’investissement mondiale.» Ces derniers n’auraient d’ailleurs pas attendu de connaître leur avenir professionnel pour agir. «La stratégie est différente en fonction des secteurs d’activité, poursuit Stéphane Rambosson. Les relations sont beaucoup plus fluides sur les marchés de capitaux, où les professionnels n’hésitent pas à prendre leur téléphone pour rechercher un emploi, à la différence de la BFI, beaucoup plus structurée et intermédiée.» Signe que le grand mercato ne fait que commencer.◆