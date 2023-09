Le marché de l’assurance cyber reste hétérogène

En cinq ans, la cybercriminalité a progressé de façon exponentielle. Tel est le constat établi par le lieutenant-colonel Jean-François Laloyer de la cellule Comcybergend, lors d’un petit déjeuner organisé par Stelliant, spécialiste des services à l’assurance. La cellule qu’il dirige a ainsi enregistré une hausse de 55% des attaques par rançongiciel sur les cinq dernières années, ainsi qu’une augmentation de 43% des procédures judiciaires. Le coût mondial de la cybercriminalité est, lui, estimé à 6.500 milliards d’euros. Un constat alarmant d’autant que la couverture assurantielle des entreprises reste disparate et le marché très fluctuant.

Si la plupart des groupes d’assurance propose une couverture spécifique pour les risques cyber, les écarts de couverture sont énormes. Ainsi, 98% des grandes entreprises françaises sont couvertes par une assurance cyber, mais ce n’est le cas que de 10% des ETI et de 3% des PME.

A lire aussi:

Un marché aux multiples facettes

«Il n’y a pas un marché de la cyberassurance mais plusieurs marchés de la cyberassurance tant les disparités en termes de couverture sont importantes selon les typologies d’entreprises », estime Philippe Cotelle, risk manager de Airbus Defense & Space et administrateur de l’Association du management des risques et des assurances des entreprises (AMRAE).

Le marché des grands groupes, à nouveau favorable, n’est pas celui des ETI et encore moins celui des PME. Dans le détail, après une chute importante des capacités en 2021, le marché de la cyberassurance grands groupes s’est rouvert en 2022, les taux n’augmentant que de 33% après avoir connu des hausses sans précédent. «Les taux sont toujours en hausse, mais le phénomène se tasse», souligne Philippe Cotelle de l’AMRAE.

Selon l’étude Lucy 2023 de l’AMRAE sur la cyberassurance, la sinistralité des grands groupes atteint un niveau historiquement bas en 2022, redonnant de la marge de manœuvre au marché. Le volume global des primes a augmenté de 72% (soit 315 millions d’euros) quand, a contrario, le niveau de sinistralité a baissé de 57% par rapport à 2021. Le ratio sinistres/primes s’établit ainsi à 22% en 2022 alors qu’il avait explosé en 2020 à 167% !

Les capacités ont bel et bien recommencé à croître, aiguisant à nouveau l’appétit du marché. De quoi peut-être même anticiper une légère baisse des tarifs en 2023. Cette baisse potentielle ne devrait toutefois concerner que les grands groupes. En effet, les ETI, elles, connaissent une situation comparable, mais à une année de décalage. Sous l’effet d’une hausse de la sinistralité, les taux ont bondi de 54% en 2022, devraient se tasser en 2023 et si la tendance se poursuit s’équilibrer, voire baisser en 2024.

A lire aussi:

Les PME, un marché à part

Du côté des PME, la situation est encore différente. Si cette typologie d’entreprise reste très largement sous-équipée en assurance cyber, le nombre de PME couvertes a augmenté de 53% en 2022. Par ailleurs, le ratio sinistre/primes a atteint le seuil symbolique de 100% en 2022 en raison d’une augmentation très importante de la sinistralité dont le coût a quasiment doublé entre 2021 et 2022. Une réaction du marché devrait donc se faire sentir cette année.

Un durcissement des conditions d’accès à l’assurance cyber pour les PME est à présent anticipé. «Les assureurs sont désormais beaucoup plus regardants sur les bonnes pratiques et le niveau de sécurité existant. Pour se couvrir, les PME et ETI doivent faire preuve d’un certain niveau de prévention et de sécurisation», explique Thibault Carré, directeur cybersécurité chez Inquest, filiale de Stelliant.

Pour autant, les assureurs ont tout intérêt à chercher à élargir leurs bases de couverture aux PME afin de réduire leur dépendance aux grands groupes. Tout l’enjeu sera d’arriver à inciter ces entreprises à améliorer leur maîtrise du risque cyber pour limiter l’impact coût de part et d’autre. Le marché de la cyberassurance devrait donc continuer à se développer et à gagner en maturité même si la volatilité reste importante.