Le Crédit Agricole publie un résultat supérieur aux attentes

Le Crédit Agricole a résisté en 2022 malgré un contexte macroéconomique peu propice aux activités de ses caisses régionales dont les marges nettes d’intérêt sont fortement contraintes. Crédit Agricole SA (CASA), la structure de tête du groupe mutualiste, a vu son résultat net reculer de 7% l’an dernier, à 5,44 milliards d’euros. Ce montant est toutefois supérieur aux attentes, le consensus Factset tablant sur 4,68 milliards d’euros. Le résultat sous-jacent de CASA a progressé de 1,3% à 5,47 milliards d’euros.

Si on exclut l’impact de l’intégration de la banque italienne Creval dans le résultat net part du groupe en 2021, ce bénéfice constitue un record pour CASA. «Nous n’avions pas fait de tel résultat depuis 2016», a souligné le directeur général Philippe Brassac.

La baisse du résultat net publié sur l’année 2022 reflète la politique de provisionnement prudente du groupe. CASA a passé 180 millions d’euros de provisions supplémentaires sur encours sains (stages 1 et 2) en 2022. Au total, CASA est assis sur un stock de 9,3 milliards d’euros, dont 6 milliards d’euros pour risques avérés de pertes de crédit. «Nous avons passé l’essentiel des provisions au premier trimestre 2022 puis cet effet a été progressivement absorbé au cours des trimestres suivants par la performance commerciale», a expliqué Philippe Brassac.

Au quatrième trimestre, CASA a réalisé un résultat «historique» de 1,5 milliard d’euros, soit une hausse de 6,7%. La forte hausse des revenus (+4,4%) a été tirée par tous les pôles métiers. L’action Crédit Agricole SA gagne 4,2% jeudi, à 11,69 euros.

Confirmation des objectifs 2025

CASA a maintenu ses objectifs financiers pour 2025, c’est-à-dire un résultat net part du groupe de 6 milliards d’euros, une rentabilité des capitaux propres (ROTE) supérieure à 12%, un ratio de capital CET1 de 11% et un coefficient d’exploitation contenu sous la barre des 60%. La banque est en ligne avec cette trajectoire puisque CASA affiche un ROTE de 12,6% en 2022 et un ratio CET1 de 11,2%. Le coefficient d’exploitation s’est établi à 58,2% en 2022, les charges ayant été affectées par les investissements informatiques et la hausse de la masse salariale en France.

«La hausse des taux ne sera pas un ‘game changer’ pour le Crédit Agricole. Certaines banques réajustent leurs prix et anticipent un impact sur le produit net bancaire (PNB), mais elles n’ont pas de visibilité sur le coût du risque», a indiqué Philippe Brassac. CASA prévoit, en revanche, que ses activités dans la location longue durée automobile via le partenariat entre Crédit Agricole Consumer Finance et le constructeur automobile Stellantis, ses activités d’asset servicing après le rachat des activités de RBC en Europe et son développement dans l’assurance non-vie en Italie permettront de dégager 150 millions d’euros de résultat net supplémentaire en 2026.

Bonne performance de CA CIB

Les revenus sous-jacents de CASA ont progressé de 4,8%, à 23,7 milliards d’euros en 2022. La performance a été tirée notamment par la banque de financement et d’investissement (CA CIB). Sur l’ensemble de l’année 2022, CA CIB a enregistré des revenus sous-jacents de 5,74 milliards d’euros, en hausse de 11,3% par rapport à l’année 2021 (+7,3% à changes constants). L’activité a progressé dans la banque de financement (+11,7%) comme dans les activités de marché (+10,8%).

CASA propose de distribuer au titre de 2022 un dividende de 1,05 euro par action. La banque applique sa politique de distribution de 50% de son résultat en numéraire, soit 0,85 euro par action. Elle continue également le rattrapage concernant le dividende qui n’avait pas été versé au titre de 2019, à la suite de la recommandation de la Banque centrale européenne lors de la crise du Covid. Ce solde de tout compte représente 0,20 euro par action.