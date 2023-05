Le Crédit Agricole profite de ses choix historiques sur les activités de marchés

Les résultats du Crédit Agricole au premier trimestre ont surpris positivement le marché ce mercredi 10 mai. Au terme d’un trimestre marqué par la persistance des incertitudes macro-économiques ainsi que les turbulences entourant le secteur bancaire, le groupe mutualiste tire son épingle du jeu grâce à sa banque de financement et d’investissement (BFI) dont les revenus progressent de 20% sur les trois premiers mois de l’année.

La performance est particulièrement notable sur l’activité de trading fixed income ou FICC (produits de taux, devises et changes), dont les revenus s’affichent en hausse de 41% sur le trimestre. Le Crédit Agricole bénéficie, comme ses concurrents, de la reprise des émissions obligataires en début d’année. Un domaine dans lequel il jouit d’une position historiquement forte. Crédit Agricole CIB se classe au troisième rang sur l’ensemble des titres obligataires émis en euros, au deuxième rang pour les obligations émises par des sociétés financières dans la monnaie européenne et au premier rang pour les covered bonds en euros. «A la fin 2022, les émissions obligataires se sont taries, puis nous avons observé une détente sur les taux au début de l’année 2023 et les émetteurs se sont donc précipités sur une période très courte», explique à L’Agefi Xavier Musca, directeur général délégué de Crédit Agricole S.A. en charge du pôle grande clientèle.

Forte volatilité

Le trimestre écoulé a, par ailleurs, été marqué par «une forte volatilité sur les taux et les changes qui dynamise l’activité de couverture», souligne Xavier Musca. La volatilité a notamment été alimentée par les incertitudes sur l’inflation et la hausse des taux, puis en fin de trimestre par le tumulte créé par les crises bancaires. Cela n’explique pas, pour autant, pourquoi le Crédit Agricole a enregistré une progression de ses revenus plus spectaculaire que celle de ses concurrents. Les grandes banques américaines affichent en moyenne au premier trimestre un léger recul de 1% sur le fixed income, tandis que BNP Paribas, qui a publié ses résultats la semaine dernière, a vu ses revenus progresser de 9% seulement.

Pour Rafael Quina, analyste banques françaises chez Fitch Ratings, cela peut d’abord s’expliquer par un effet de base. «Sans remettre en cause l’excellent niveau de résultat des activités FICC chez CACIB, la surperformance au premier trimestre 2023 sur ces métiers par rapport à BNP Paribas est à nuancer, car la base de comparaison du premier trimestre 2022 était moins favorable chez CACIB». A la même époque l’an dernier, l’activité fixed income de CACIB avait été pénalisée par une hausse de la valeur de marché pour risque de défaut (CVA) sur les contreparties russes, accusant un recul de 9,1% de ses revenus.

Des positions de couverture

La différence de trajectoire s’explique surtout par le positionnement adopté par CASA sur les produits de taux, sa spécialité historique. «Crédit Agricole CIB ne prend pas de position directionnelle sur les marchés. La value at risk (VAR) de Crédit Agricole CIB est la plus faible de toutes les banques françaises. Le modèle est très peu risqué. Donc lorsque le marché est très volatile, sans direction claire, nous tirons pleinement partie du service de couverture que nous offrons à nos clients sans exposer notre propre bilan», précise Xavier Musca.

Cette trajectoire sur le FICC ne devrait pas pour autant se prolonger sur le reste de l’année 2023, anticipe-t-il. «La conjoncture a été très favorable jusqu’ici, mais cela ne devrait pas durer», a-t-il expliqué lors de la présentation des résultats de la banque. Son modèle d’affaires basé sur la diversification devrait néanmoins lui assurer de traverser les cycles, en assurant une stabilité des revenus.