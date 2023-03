Le Crédit Agricole confirme ses ambitions transalpines avec Banco BPM

Crédit Agricole SA (Casa) pose un jalon supplémentaire dans sa stratégie de conquête en Italie. La banque cotée dirigée par Philippe Brassac a annoncé vendredi que sa filiale Crédit Agricole Assurances (CAA) avait signé un protocole d’accord avec Banco BPM pour mettre en place un partenariat de bancassurance de long terme dans la péninsule.

Ce partenariat à double détente « vise à fournir des produits d’assurance non-vie et des services connexes au travers des réseaux de distribution de Banco BPM ». Un partenariat de distribution de très long terme, « d’une durée de 20 ans », est conclu. Il s’accompagne d’une sécurisation capitalistique via deux investissements dans des filiales de Banco BPM. Crédit Agricole Assurances « rachètera à Banco BPM 65% du capital de Vera Assicurazioni et de Banco BPM Assicurazioni », a précisé la banque française.

Une transaction de 260 millions d’euros

Dans un communiqué séparé, Banco BPM, qui avait dénoué à l'été 2022 ses accords avec Covéa dans l’assurance, a souligné que la transaction serait réalisée sur la base d’une valorisation de 400 millions d’euros pour les deux compagnies d’assurance. CAA lui versera donc 260 millions d’euros pour reprendre 65% de chacune d’entre elles. « Conformément aux pratiques du marché, le prix d’achat pourrait subir un ajustement lié aux résultats de l’audit préalable et sera réglé en numéraire à la clôture » de l’opération, a ajouté Banco BPM.

Crédit Agricole SA a précisé que cette transaction respecterait ses critères de rentabilité, « avec un retour sur investissement attendu supérieur à 10% sur trois ans et [qu’elle] devrait avoir un impact très limité sur le ratio CET1 de Crédit Agricole SA et sur le ratio Solvabilité 2 de CAA ». Au 30 septembre dernier, le ratio de solvabilité CET 1 de Crédit Agricole SA s’inscrivait à 11 % et atteignait 17,2 % pour le groupe dans son ensemble.

La finalisation de l’accord n’est pas attendue avant la fin 2023. « La transaction est soumise à la réalisation des conditions prévues dans le protocole d’accord, et conditionnée aux approbations réglementaires nécessaires », a indiqué Crédit Agricole SA. Banco BPM a indiqué que l’objectif était de boucler l’opération d’ici à la fin de l’année 2023.

Tous les métiers présents

« Ces partenariats renforcent davantage le fondement de notre investissement et notre engagement de long terme avec Banco BPM », relève Philippe Brassac, directeur général de Crédit Agricole SA, dans un communiqué. Avec cette opération, le Crédit Agricole resserre ses liens avec Banco BPM. Devenu son premier actionnaire début 2022 avec une participation de 9,2 % du capital, il cultive de longue date des accords commerciaux et capitalistiques dans le crédit à la consommation via leur filiale Agos: le Crédit Agricole contrôle 61 % des parts contre 39 % pour la banque lombarde.

Il conforte aussi son ancrage dans la péninsule. L’Italie s’est imposée au fil des ans comme le deuxième marché domestique de la banque française qui revendique 5 % de parts de marché et pointe au septième rang national en terme de taille de bilan et de nombre de clients. Le groupe y revendique 20 % de ses résultats au titre de 2021. La banque verte y est présente pour la totalité de ses grands métiers, allant des activités de détail à la banque de grande clientèle, en passant par le crédit à la consommation, la banque privée, les métiers titres et, bien sûr, les deux grands pôles d’épargne que sont l’assurance et la gestion d’actifs.

Pour autant, cette stratégie italienne ne va pas sans quelques à-coups. Au sortir de l’été, les ambitions de la banque française dans la péninsule ont alimenté plusieurs débats durant la campagne des législatives qui a abouti à la constitution d’un gouvernement confié à Giorgia Meloni. Le choix du Crédit Agricole de laisser une confortable minorité de blocage à Banco BPM dans ses deux filiales d’assurance – de quoi peser sur les futures grandes décisions stratégiques dans le domaine - n’est sans doute pas anodin. Même si les contours de la future gouvernance des deux filiales ne sont toutefois pas dévoilés à ce stade, le groupe français prend soin de ménager la sensibilité transalpine.

Plus récemment, mi-décembre, la décision d’UniCredit de s’associer avec le gestionnaire d’actifs italien Azimut pour reconstituer une activité dans l’asset management, a suscité nombre d’interrogations. Cette initiative intervient alors que la première banque italienne est liée avec Amundi par un accord de distribution exclusif, aujourd’hui à mi-parcours, suite à la vente fin 2016 de Pioneer à la filiale duCrédit Agricole, une opération finalisée mi-2017. La proximité franco-italienne est un ouvrage sans cesse remis sur le métier.