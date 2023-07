Le courtier en assurance Premium s’appuie sur Blackstone et Barings

Blackstone apporte 400 millios d’euros en capital et dette, et Barings 300 millions d’euros de dette, au spécialiste de l’assurance vie et de l'épargne retraite contrôlé par Eurazeo.









Blackstone apporte 400 millions d'euros à Premium - A défaut de céder le contrôle du courtier en assurance vie et en épargne retraite Premium, Eurazeo a trouvé un plan B pour monétiser une partie de sa particiation. Après l’échec du processus d’enchères lancé au printemps, la holding d’investissement a fait affaire avec le fonds Blackstone. Ce dernier va investir 400 millions d’euros en fonds propres et quasi-fonds propres pour prendre une participation minoritaire, de l’ordre de 10% selon des sources financières, dans le groupe dirigé par Olivier Farouz. Barings, qui finançait déjà Premium, va par ailleurs apporter une nouvelle dette de 300 millions d’euros. L’opération valorise au total la société à 1,15 milliard d’euros, «extériorisant un multiple cash-on-cash de 3,3x pour Eurazeo et ses affiliés», selon un communiqué publié vendredi par Eurazeo. La holding cotée empochera 185 millions d’euros de produits de cession à la date de réalisation de l’opération (dont environ 65 millions pour le bilan d’Eurazeo), le solde de 135 millions d’euros étant réinvesti au capital, selon un communiqué diffusé par la société. Un DG pour la rentrée L’affaire reste belle pour Eurazeo, qui avait investi 100 millions d’euros en 2021 au côté de Montefiore dans une opération valorisant alors Premium à 290 millions. Mais pas autant qu’il l’avait espéré, lorsque les actionnaires avaient mandaté il y a quelques mois les banques Goldman Sachs et Cambon Partners en caressant l’espoir d’atteindre les 1,5 milliard d’euros de valorisation dans un LBO (leveraged buy-out) majoritaire. A 1,15 milliard, le multiple de valorisation tourne aux alentours de 11 fois l’Ebitda attendu cette année, alors que les courtiers se payaient plutôt 15 à 16 fois en 2021-2022 lors de rachats à effet de levier. Connu au travers de ses réseaux Predictis et Cap Finances, Premium affiche une forte croissance. Son chiffre d’affaires a été décuplé en cinq ans, dopé par des acquisitions dans la gestion de patrimoine et par l’essor de l’épargne retraite. Une performance qui s’explique aussi par le mode de rémunération des courtiers, avec un précompte de commissions permettant d’encaisser par avance les commissions liées à des contrats longs tels que les plans d’épargne retraite. Pour piloter cette nouvelle étape de son développement, Premium vient de faire appel à un vieux routier de l’assurance, Nicolas Schimel. La nomination de l’ex-patron d’Aviva France au nouveau poste de directeur général groupe a été annoncée en interne le 19 juillet lors d’une soirée de gala, tout comme celle d’Elise Martini au poste de directrice financière. Des arrivées qui seront officialisées à la rentrée.

