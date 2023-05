Le chevalier blanc JPMorgan fait sauter les verrous de l’antitrust

En rachetant First Republic Bank pour lui éviter la faillite, JPMorgan s’est mué en sauveur du système bancaire américain. La banque dirigée par Jamie Dimon, dont la presse américaine affirme qu’il dispose de ses entrées à la Maison-Blanche, a permis à l’administration Biden de dégager une solution privée avec un coût limité pour le Fonds d’assurance des dépôts, à 13 milliards de dollars. S’il permet de stabiliser la situation outre-Atlantique, ce sauvetage présente aussi un intérêt stratégique pour la banque américaine. C’est l’occasion de faire sauter le verrou de la loi antitrust pour réaliser une opération de croissance externe, alors que JPMorgan détient déjà plus de 10% des dépôts de la clientèle américaine.

Sans les difficultés de First Republic Bank, elle n’aurait jamais pu mettre la main sur une banque régionale de cette taille, ce qui hérisse d’ailleurs les adversaires du «too big to fail». La sénatrice démocrate Elisabeth Warren est ainsi montée au créneau pour dénoncer l’ironie de la situation : «une banque insuffisamment supervisée a été happée par une banque encore plus grosse». Elle dénonce cette posture de chevalier blanc. «Ce sont les contribuables qui, au final, risquent d’être mis à contribution», redoute-t-elle. Des propos que Jamie Dimon s’est empressé de corriger. En reprenant la totalité des 92 milliards de dollars de dépôts de First Republic Bank, qu’ils soient assurés ou non, JPMorgan évite aux fonds publics d’intervenir directement.

Une opération «relutive»

«Cette acquisition profite à notre entreprise, elle est relutive pour les actionnaires», a souligné Jamie Dimon dans un communiqué. JPMorgan devrait enregistrer un gain net après impôt de 2,6 milliards de dollars sur l’opération, mais prévient qu’elle aura à faire face à des coûts de restructuration de 2 milliards pendant 18 mois. A terme, la banque anticipe des revenus additionnels de 500 millions de dollars par an et un retour sur investissement de plus de 20%.

JPMorgan met la main sur la quasi-totalité des actifs de la quatorzième banque américaine, dont 173 milliards de dollars de prêts et 30 milliards de dollars de titres. Elle s’est, par ailleurs, assurée de disposer d’un filet de sécurité lui permettant de partager les pertes avec l’agence fédérale de garantie des dépôts, la FDIC, sur le portefeuille de prêts immobiliers résidentiels et commerciaux, et de bénéficier d’une facilité de refinancement de 50 milliards de dollars sur 5 ans à taux fixe.

Ce garde-fou est, en réalité, destiné à réduire le poids de l’acquisition sur les actifs pondérés des risques (RWA) de JPMorgan et à maintenir son ratio de capital CET 1 en ligne avec son objectif cible de 13,5% au premier trimestre 2024. Le portefeuille de prêts hérité de First Republic Bank est, en effet, «de bonne qualité», a rappelé la banque américaine. En 36 ans, les pertes cumulées n’ont atteint que 0,08% des encours pondérés des risques.

Un réseau «complémentaire» dans la gestion de fortune

La taille n’est pas l’unique moteur. Les actifs de First Republic Bank représentent la portion congrue des 3.700 milliards de dollars de bilan de JPMorgan. Le rachat de la banque régionale vient surtout «consolider notre stratégie dans la gestion de fortune», cette dernière étant «complémentaire de notre franchise existante», souligne Jamie Dimon. First Republic Bank apporte au géant de Wall Street une clientèle de fortunes américaines (high net worth individuals) ainsi qu’un ancrage supplémentaire dans la Silicon Valley pour y servir les entrepreneurs et cadres dirigeants de la tech pour la gestion de leur fortune personnelle et les besoins de leur activité.

Les agences de First Republic Bank sont idéalement positionnées dans des «sites attractifs» pour la gestion de fortune, a rappelé JPMorgan

dans une présentation à ses investisseurs. La banque régionale dispose notamment de 32 agences à San Francisco, 10 à Los Angeles, 13 à New York et 10 à Boston. L’objectif semble être, à terme, de faire disparaître la marque First Republic pour convertir ces agences en «centres d’affaires» de JPMorgan.

Avec cette acquisition, Jamie Dimon rajoute ainsi la brique qui manquait pour rivaliser avec Bank of America et Morgan Stanley : une armée de conseillers spécialisés sur ce segment de clientèle. Des employés qu’il entend retenir. «Comme toujours, nous nous engageons à traiter les employés avec respect, attention et transparence», martèlent les co-dirigeantes de la banque de particuliers, Marianne Lake et Jennifer Piepszak, les nouvelles patronnes de First Republic Bank.

