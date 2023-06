L’assureur britannique Legal & General va chercher son nouveau patron chez Santander

L’assureur britannique Legal & General a nommé Antonio Simoes, cadre de la banque espagnole Banco Santander, au poste de directeur général, optant ainsi pour une embauche externe afin de succéder à Nigel Wilson, patron de longue date.

Le groupe, l’un des plus grands assureurs britanniques en termes d’actifs et de capitalisation boursière, est, comme ses rivaux, confronté à d’importants changements réglementaires et à une inflation galopante.

Antonio Simoes occupera un poste clé à la City de Londres, à un moment où le secteur financier britannique fait l’objet d’un grand nombre de réformes pour tenter de retrouver son lustre et d’endiguer le flux de sociétés qui choisissent de s’inscrire à la cote à New York.

Les analystes de KBW ont déclaré que cette embauche soulignait les ambitions d’expansion à l'étranger de L&G, compte tenu de son expérience internationale.

Ancien de HSBC

Le Portugais est directeur régional de Santander pour l’Europe depuis septembre 2020 et prendra ses fonctions chez L&G le 1er janvier de l’année prochaine, sous réserve de l’approbation des autorités de régulation.

Un temps considéré comme un candidat potentiel au poste de directeur général de Santander et de son ancien employeur HSBC, Antonio Simoes a déclaré dans un communiqué de L&G qu’il était fier de succéder à Nigel Wilson à un «moment critique» pour le secteur de l’assurance.

Nigel Wilson avait annoncé son départ à la retraite au début de l’année, après plus d’une décennie à la tête de l’assureur, au cours de laquelle les bénéfices et le cours de l’action de la société ont plus que doublé.

Des analystes jugent néanmoins que le titre est encore relativement mal aimé par les investisseurs. «Les valorisations de L&G et du secteur semblant bon marché, une nomination externe, en particulier une personne n’ayant pas d’expérience dans le domaine de l’assurance, pourrait être en mesure de relancer l’intérêt des investisseurs pour le dossier», ont déclaré les analystes de RBC Capital Markets dans une note.

Alors qu’ils s’attendaient plutôt à une promotion interne, les analystes estiment que cette nomination pourrait entraîner des départs de la société.

L’action baisse

En réaction à cette annonce, l’action Legal & General reculait de 2,6% jeudi matin à la Bourse de Londre, par rapport à un FTSE 100 globalement stable.

Antonio Simoes dirige actuellement les activités de banque de détail et commerciale, de banque d’entreprise et d’investissement, de gestion de patrimoine et d’assurance de Santander au Royaume-Uni, en Espagne, au Portugal et en Pologne.

A lire aussi:

Avant de rejoindre Santander, il a passé 13 ans chez HSBC et a également travaillé pour le cabinet de conseil McKinsey. Il recevra un salaire de base de 1,175 million de livres (1,37 million d’euros) par an, a indiqué L&G.

Remplaçant déjà nommé

Banco Santander a de son coté annoncé la nomination de Pedro Castrao e Almeida en remplacement d’Antonio Simoes à la tête de la région Europe. Il prendra ses fonctions le 1er septembre prochain et occupait jusqu'à présent le poste de directeur général de Santander Portugal.

A la Bourse de Madrid, l’action de la banque espagnole reculait d’un peu plus de 1% jeudi peu après 11h.

(Avec Reuters)