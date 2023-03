L’assurance-vie en euros reste à l’épreuve de la hausse des prestations versées

Les cotisations en assurance vie enregistrent le meilleur mois de février des douze dernières années et atteignent 13 milliards d’euros, selon les chiffres publiés par France Assureurs. En parallèle, les prestations s’établissent à 11,9 milliards d’euros, dont une progression de 1,1 milliard d’euros sur les supports euros et de 500 millions d’euros sur les supports en unités de compte (UC).

Sur le mois de février, la collecte nette se maintient ainsi en terrain positif, à 1,1 milliard d’euros.

Décollecte nette en euros

Depuis le début de l’année, les épargnants ont déposé 27,1 milliards d’euros sur leurs contrats d’assurance vie, dont 16,5 milliards d’euros sur les supports en euros - en hausse de 5% - et 10,7 milliards d’euros en unités de compte, soit une baisse – cette fois – de 5%.

Cependant, les cotisations reçues sur le fonds en euros ne suffisent pas à compenser les prestations versées depuis janvier dernier. Ainsi, les fonds en euros se maintiennent en terrain négatif avec une décollecte de 1,7 milliard d’euros, tandis que les supports en UC comptabilisent une collecte de 2,8 milliards d’euros.

«Ce qui concerne plus particulièrement la collecte nette du fonds en euros, son niveau résulte de l’effet purement mécanique d’une plus grande diversification de l’épargne : avec une proportion d’unités de compte nettement plus élevée dans les cotisations que dans l’encours de l’assurance vie, le volume de cotisations alimentant le fonds en euros ne compense pas totalement le niveau naturel des prestations qui en sortent», explique Franck Le Vallois, directeur général de France Assureurs.

Le PER poursuit sa route

De son côté, le plan d’épargne retraite (PER) affiche une dynamique similaire. En comparaison avec le mois de février 2022, le montant des cotisations versées sur les PER assurantiels a augmenté de 14% pour atteindre 544 millions d’euros. En février 2023, la collecte nette s’élève à 410 millions d’euros, soit une hausse de 4% sur un an. La fédération des assureurs comptabilise aujourd’hui près de quatre millions d’assurés pour un encours de 51,2 milliards d’euros constitué à hauteur de 46% d’UC.