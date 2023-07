L’assurance italienne est en ébullition

Troisième pays européen après la France et l’Allemagne avec plus de 134 milliards d’euros de primes, l’Italie reste un marché de l’assurance important. Alors quand une société comme Eurovita fait l’objet d’un sauvetage in extremis, le spectre d’une faillite à la Silicon Valley Bank refait surface. «Pour l’instant, Eurovita a constitué un cas isolé dans le secteur de l’assurance italienne», rassure Mario de Cicco, analyste au sein de l’agence de notation DBRS Morningstar, «l’entreprise présentait un certain nombre de faiblesses bien avant la hausse des taux d’intérêt».

Fin 2021, le ratio de solvabilité d’Eurovita s’élevait à 134%, soit un taux très inférieur à la moyenne des assureurs-vie italiens, proche de 230%. A la différence de ses concurrents plus diversifiés, l’assureur reste très concentré sur les produits d’épargne traditionnels. L’annonce du plan de sauvetage a cependant créé le doute sur la santé du secteur de l’assurance-vie du pays, estimé à quelque 95 milliards d’euros : «nous restons très attentifs au taux de rachats des polices d’assurance vie en Italie, un phénomène qui touche aussi d’autres pays européens», poursuit l’analyste de DBRS Morningtar. Selon le dernier rapport de stabilité financière de la Banque d’Italie, le ratio rachats/encaissements de primes dans l’assurance-vie atteignait 85% en moyenne fin mars, contre 53% un an auparavant : «les mesures de dissuasion, qui limiteraient les rachats de contrats d’assurance-vie, sont moins fortes en Italie que dans d’autres pays européens», analyse Mario de Cicco, «cette tendance reste à surveiller».

Au-delà du cas Eurovita, l’assurance italienne reste dynamique. A la suite du rachat des activités de Liberty Seguros en Espagne, Portugal, Irlande du nord et Irlande, et celui de Conning à Cathay Life, le leader Generali creuse l’écart avec ses pairs et s’impose comme un acteur de dimension européenne : «aucune autre compagnie d’assurances ne dispose en Italie d’un tel degré de diversification», estime l’analyste de DBRS Morningstar.

Les Français bien placés

Le potentiel d’attractivité du secteur se mesure aussi à l’appétit des acteurs étrangers : 93 sociétés européennes étaient implantées l’an dernier dans le secteur assurantiel italien. Elles étaient 57 en 2003, selon l’Ania, l’association des assureurs italiens : «Pour Axa, l’Italie est un marché solide et important», confirme un porte-parole du groupe, «nous y avons une position forte et souhaitons la conserver. Nous sommes très satisfaits de notre partenariat avec MPS». Axa, qui a généré l’an dernier un chiffre d’affaires de 4,4 milliards d’euros en Italie et un résultat opérationnel de 226 millions d’euros, occupe la 7e place des assureurs dans ce pays.

D’autres acteurs français y sont aussi confortablement installés : CNP Assurances - qui a rationalisé en octobre 2022 l’actionnariat de ses co-entreprises italiennes avec UniCredit - BNP Paribas et le Crédit Agricole occupent respectivement les 6e, 10° et 11e rangs. Les accords de bancassurance y fleurissent aussi : fin 2022, le Crédit Agricole a signé, au travers de sa filiale Crédit Agricole Assurances un partenariat de vingt ans avec Banco BPM. Les acteurs locaux ne sont pas en reste : UniCredit vient d’annoncer qu’il mettait fin à une entreprise d’assurance non-vie avec UnipolSAI afin de renforcer ses relations avec Allianz, actionnaire principal et partenaire en matière d’assurance : «Ces accords confirment que les banques restent un canal de distribution important pour les assureurs en Italie», analyse Mario de Cicco, «cette tendance n’est pas près de s’estomper». Dans le secteur vie, 57% des primes totales ont été générées en 2022 au travers du canal bancaire (61% en 2018). Dans l’assurance dommages, ce pourcentage était d’environ 9%, soit plus que les 6,6% enregistrés en 2018.