L’affaire Credit Suisse fragilise la sécurité du droit helvétique

Inédit. En annonçant discrètement dimanche dans son communiqué de presse que le rachat de Credit Suisse ne serait pas soumis à l’approbation de ses actionnaires, UBS a provoqué la surprise, voire la colère de certains acteurs. A l’instar de la fondation suisse Ethos. Comme défenderesse et représentante des intérêts des fonds de pension suisses actionnaires des deux banques, elle voit dans ce rapprochement un «immense gâchis pour les actionnaires et l’ensemble de l’économie suisse». D’autant que les fonds de pension ne pourront pas s’exprimer sur ce rachat.

En effet, l’ordonnance du gouvernement suisse entrée en vigueur le 16 mars et révisée le 19 mars, permet de passer outre le vote des actionnaires pour une fusion. Un cas «sans précédent en Suisse, confie Pascal Favre, avocat associé au sein du cabinet CMS et managing partner de CMS Genève. Au nom des intérêts supérieurs du pays, la loi suisse sur la fusion ne s’applique plus».

L’article 10a de l’ordonnance introduit en effet une dérogation à la loi sur la fusion, qui pose pour principe que toute fusion doit être approuvée par les assemblées générales des deux sociétés à la majorité des deux tiers des voix. Selon le nouveau régime, cette possibilité de dérogation se trouve simplement soumise à l’approbation de la Finma, l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers. Feu vert accordé dimanche, qui dispense aussi l’opération de rachat de Credit Suisse par UBS des obligations d’établir des comptes intermédiaires et un rapport de fusion, de faire vérifier le contrat de fusion et le rapport de fusion par les experts-réviseurs, et même – avec l’accord de la Finma – de déroger à d’autres exigences en matière de transactions prévues dans la loi sur la fusion «pour autant que les circonstances particulières l’exigent». Des circonstances particulières existent notamment «en cas d’urgence et de nécessité d’un rachat rapide dans le but de préserver l’économie suisse et le système financier suisse d’un préjudice considérable», ajoute l’ordonnance.

A lire aussi:

Sauvegarde des intérêts du pays

Cette ordonnance se fonde sur l’article 184 al. 3 de la constitution fédérale invoquant la «sauvegarde des intérêts du pays» et sur l’article 185 al. 3 visant les «troubles existants ou imminents menaçant gravement l’ordre public, la sécurité extérieure ou la sécurité intérieure», précise Pascal Favre.

Cette législation d’exception «porte un coup dur à l’image de la Suisse et à la prévisibilité de son droit, et envoie un signal négatif aux tiers et aux investisseurs, en privilégiant les intérêts publics à ceux des actionnaires», ajoute Pascal Favre, tout en reconnaissant que cette solution «est la moins mauvaise dans le contexte actuel, retenue probablement sous la pression de certaines autorités étrangères eu égard aux conséquences possibles sur le système financier global».

Déjà la semaine dernière, la maison mère de la Silicon Valley Bank, SVB Financial Group, a demandé son placement sous la protection du chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites, tandis que sa filiale britannique a été rachetée par HSBC pour une livre symbolique sans passer par l’aval des actionnaires. «Les régulateurs et les banques centrales peuvent autoriser ces opérations de sauvetage de banques, sans demander l’avis des actionnaires, afin de préserver le système financier, explique Sharon Lewis, avocate associée chez Hogan Lovells, responsable mondiale du secteur institutions financières et assurances. L’urgence et la gravité ne permettent pas d’attendre plusieurs semaines une hypothétique approbation des actionnaires. Les seules autres alternatives sont la nationalisation, ou la faillite. Si les autorités américaines avaient préféré en 2008 la faillite de Lehman à un éventuel sauvetage, le rachat de Credit Suisse par UBS nous semble aujourd’hui la meilleure option pour la société et pour le système bancaire». La nationalisation de Credit Suisse «aurait exposé la collectivité publique à des pertes financières plus importantes et la faillite risquait d’avoir un impact systémique sur le secteur bancaire, poursuit Pascal Favre. On aurait toutefois pu imaginer limiter la faillite à certains segments du groupe tout en conservant l’entité helvétique de Credit Suisse, saine et rentable».

Si les actionnaires de Credit Suisse n’ont pas leur mot à dire, ils sont toutefois bien mieux traités que les obligataires détenteurs de dette additional tier 1 (AT1). Ce qui n’est pas sans soulever d’autres interrogations…