La Société Générale se structure pour conquérir la French Tech

La France veut dynamiser son écosystème de start-up. Alors que se multiplient les initiatives publiques, sous l’égide de la Mission French Tech, de Bpifrance et de la Caisse des Dépôts, les banques traditionnelles entendent aussi conforter leur place auprès des jeunes entreprises en croissance. La Société Générale a ainsi lancé en juin 2022 un dispositif d’accompagnement dédié aux entrepreneurs de la French Tech. En un an, SG Entrepreneurs Tech a conquis 450 jeunes pousses qui se développent, tant en France qu’à l’international, et accordé 200 millions d’euros de financement.

Si les interlocuteurs principaux des start-up restent les fonds de capital-risque, ils ne sont plus leurs uniques partenaires. «Les besoins des jeunes pousses ont évolué. Depuis cinq ans, nous constatons qu’elles ne se financent pas uniquement par les capitaux propres. La demande d’accompagnement par de la dette bancaire, avant même d’atteindre le stade de la maturité, est de plus en plus forte», souligne Marie-Christine Ducholet, directrice de la banque de détail de SG.

Un mouvement qui s’est encore accentué depuis que les fonds de private equity se montrent plus sélectifs. «Le paradigme a changé. Le potentiel de forte croissance ne suffit plus. Les fonds veulent que les entreprises financées présentent une trajectoire claire vers la profitabilité. Ils leur demandent de faire pivoter leur business model. Plutôt que de lever de l’equity sur des valorisations élevées, les jeunes pousses sont incitées à se faire accompagner par des partenaires bancaires», explique Marie-Christine Ducholet.

Pour séduire, la Société Générale mise sur «une offre complète et intégrée», faisant le lien entre le réseau de banque de détail SG pour la banque au quotidien et la gestion des flux, la banque privée et les ingénieurs patrimoniaux pour l’accompagnement des entrepreneurs dans la gestion de leur patrimoine personnel et la banque d’investissement lorsque ces entreprises deviennent plus matures. «Grâce à notre palette de solutions, nous pouvons les accompagner pour leurs levées de fonds, leurs projets d’introductions en Bourse, leur donner accès aux marchés de capitaux de dette ou les accompagner dans leurs projets de fusions-acquisitions», détaille Jacques Bitton, directeur relations clients et banque d’investissement France.

Un modèle similaire aux grands corporates

Le dispositif s’appuie d’abord sur un centre d’affaires corporate dédié à ces acteurs, installé à Paris, dans l’agence SG près de la place de la Bourse, au cœur de l’écosystème. Une vingtaine de banquiers dédiés sont par ailleurs implantés en régions dans les places les plus dynamiques : Lille, Strasbourg, Rennes, Nantes, Lyon, Grenoble, Dijon, Marseille, Aix, Montpellier, Nice, Bordeaux, Toulouse, Bayonne. Une équipe de la banque d’investissement suit la dizaine d’entreprises en phase de fort développement (scale up) aux besoins plus sophistiqués, qui restent par ailleurs clientes de la banque commerciale. «Nous avons répliqué pour la clientèle de start-up le modèle que nous avons déjà développé pour les grands clients corporate», explique Jacques Bitton.

La Société Générale, qui affirme ne pas se fixer d’ambitions chiffrées sur cette clientèle, veut «être aux côtés des leaders de demain, comme nous l’avons été lorsque Accor a ouvert ses premiers hôtels en France, ou Auchan ses premiers hypermarchés», souligne-t-il. La Société Générale affirme compter parmi ses clients six des sept licornes apparues sur le marché l’an dernier. Elle revendique une part de marché de 68% sur les jeunes pousses de l’indice N40 et de 55% pour celles du FT120.

