La qualification juridique, un enjeu fort pour les plateformes de partage de revenus futurs

Karima Lachgar, avocate à la cour associée, et Maïa Steffan, avocate à la cour, Osborne Clarke

Ces dernières années, les offres de plateformes digitales mettant en avant des revenus futurs – aussi appelés redevances ou royalties – se sont multipliées. En particulier, dans le secteur immobilier, divers acteurs promeuvent des perspectives de revenus – parfois élevés – en échange de contributions – parfois très modestes. Tant la nature exacte des droits dont peuvent se prévaloir les acquéreurs de ces redevances que le cadre applicable aux opérateurs de ces plateformes ont pu faire l’objet d’interrogations et de débats.

Face à l’ampleur du phénomène – et des risques inhérents à ces pratiques –, l’Autorité des marchés financiers (AMF) a publié le 23 décembre 2022 une note de qualification juridique ainsi qu’une mise en garde au public.

Les plateformes de partage de revenus futurs ont pour vocation le financement de projets ou d’apport de liquidité à certaines entreprises auprès d’un nouveau public ou d’une audience plus large. En contrepartie de son investissement initial, le souscripteur reçoit une quote-part des revenus générés par l’investissement. Dans l’immobilier, il peut s’agir d’un pourcentage des loyers générés par le bien (minorés de frais de gestion) ou encore du partage de la plus-value éventuelle qui serait générée lors de la revente de l’immeuble. En réalité, ce modèle peut être décliné pour tout secteur d’activité.

Cependant, en fonction des caractéristiques des produits, différentes qualifications juridiques des droits octroyés aux souscripteurs peuvent exister.

Les publications AMF de décembre 2022 interpellent les praticiens et les acteurs du marché. Certains analysent cette publication comme contraignant l’ensemble des plateformes de partage de revenus à se réorienter vers un statut de PSI (prestataire de service d’investissement) ou de PSFP (prestataire de service de financement participatif), voire un statut d’intermédiaire en biens divers, tandis que d’autres en nuancent l’impact.

A cet égard, l’AMF met en garde les acteurs du marché « d’être considéré[…]s comme exerçant leurs activités de manière irrégulière ». L’AMF souligne les risques de « qualifications juridiques erronées » ou de « recours à des modalités contractuelles artificielles, ne correspondant pas à la réalité économique de ces opérations ». En tout état de cause, le régulateur partage son analyse de manière pédagogique, donnant une grille de lecture aux acteurs pour la qualification de leurs activités.

L’AMF, dans sa prise de position, caractérise la promesse de royalties comme un titre de créance. S’il est vrai qu’il existe un risque de qualification en titre de créance, il n’en demeure pas moins qu’une analyse au cas par cas de chaque plateforme est nécessaire.

Or l’AMF relève que l’ensemble des clients disposent de « droits financiers identiques, au prorata du montant de leur investissement. Ces droits financiers correspondent à une créance sur l’émetteur des instruments ». S’il n’est pas contestable que l’ensemble des clients ayant investi dans ce type de plateformes disposeront d’un droit à revenu identique (par génération de produit) au prorata de leurs investissements initiaux, la nature des droits financiers octroyés aux clients peut être sujette à débat. En effet, traditionnellement, les droits financiers d’un souscripteur de titres de créance se décomposent en (1) un droit à intérêt et (2) un droit à remboursement (à échéance ou par amortissement). Pour autant, les plateformes de partage de revenus futurs mettent en avant le partage des revenus futurs d’une entité et non un intérêt dépendant d’un montant nominal investi. La question se pose de savoir si un droit à remboursement est octroyé au client. C’est un critère déterminant pour la qualification d’une créance.

Enfin, l’AMF souligne que les plateformes « mettent en avant la perspective de liquidité de ces instruments ». S’agissant d’un titre de créance, la liquidité dépendra ainsi de la négociabilité des instruments. En pratique, il est possible que certaines plateformes proposent des instruments non négociables ou non cessibles. Il ressort de ces éléments que la structuration des produits doit être étudiée, au cas par cas, pour pouvoir qualifier individuellement les offres de chaque plateforme de partage de revenus futurs.

L’AMF souligne que la qualification de titres de créance n’est pas exclusive de l’application d’autres réglementations – notamment mais non exclusivement celle relative à la gestion de fonds d’investissement alternatifs (FIA).

En réalité, divers risques de requalification existent. Une plateforme peut potentiellement avoir une activité de PSFP, de PSI, de gérant alternatif ou encore de prestataire de services sur actifs numériques (PSAN)…

S’agissant de projets innovants, aux contours juridiques incertains, les porteurs de projets doivent redoubler d’attention s’agissant de la nature des flux financiers reversés aux souscripteurs et des droits que ces derniers peuvent exercer. Cela pourrait en effet les conduire à relever d’un cadre réglementaire spécifique.