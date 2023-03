LA PHOTO DE LA SEMAINE

Derrière le moteur de recherche de Google soupçonné de tout connaître de nos vies se cachent bel et bien des salariés. Qui ont su se faire remarquer pour dénoncer ce poison des conditions de travail qu’est le harcèlement sexuel. Des milliers d’entre eux ont au même moment délaissé leurs écrans dans une quarantaine d’implantations, pour manifester dans le sillage d’une enquête du New York Times prêtant à Google une vilaine expérience d’étouffement d’affaires impliquant des cadres dirigeants. Les salariés exigent un rapport de transparence sur le sujet et la fin de la clause, courante aux Etats-Unis, d’« arbitrage forcé » (forced arbitration), interdisant aux victimes toute poursuite en justice. Chez Big Brother, Big Sister hausse le ton.