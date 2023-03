La FCA met en garde les courtiers sur le risque de liquidité

Le gendarme financier britannique, la FCA (Financial Conduct Authority) a mis en garde contre de potentiels «défauts systémiques» parmi les courtiers de gros établis à Londres en cas de chocs soudains ou de longues périodes de stress. «Les sociétés continuent de sous-estimer leur exposition aux transactions intrajournalières. les risques de liquidité découlant de leur propre activité ainsi que des clients et contreparties clés», a écrit Simon Walls, responsable des ventes de gros à la FCA aux acteurs concernés, dans un courrier révélé jeudi par Bloomberg. Cela pourrait conduire à des «ralentissements désordonnés et augmenter le risque de contagion et de défaillances systémiques potentielles», a-t-il ajouté. La FCA a vu les risques de liquidité s’amonceler lors des chocs récents sur les matières premières, l'énergie et les obligations d'État. «Le risque de liquidité de certains courtiers, la gestion et les tests de résistance n'étaient pas adaptés à l’environnement de marché actuel», selon le régulateur. Bien que la FCA ait constaté certaines améliorations en matière de gouvernance et de contrôles de conformité dans les grandes entreprises, les courtiers en général continuent à être en retard lorsqu’il s’agit «d’améliorer la culture des risques », a-t-il déclaré. Le gendarme financier s’attend à ce que les acteurs concernés mettent en place des actions d’ici à la fin du mois de février. Cet avertissement intervient un jour après que le superviseur a demandé aux banques britanniques d’améliorer leur surveillance des risques de contrepartie, qui restent préoccupants presque deux ans après la faillite d’Archegos Capital Management.