Kereis renforce son activité de plateforme technologique

L’acquisition de Profideo, plateforme technologique de comparaison et d’analyse de données d’assurance, permet à Kereis, à travers sa filiale Minalea, de renforcer ses positions sur l’activité la plus récente du groupe.

Au départ spécialiste de la gestion des contrats groupe des banques, notamment ceux de BPCE, Kereis a, au fil des ans, diversifié ses activités. Après avoir élargi son champ d’action à l’assurance emprunteur pour les contrats individuels en 2012, Kereis s’est par la suite penché sur les services aux autres courtiers en rachetant en 2021 l’insurtech Minalea.

Avec cette nouvelle acquisition, Kereis affiche sa volonté de renforcer son activité de plateforme technologique de solutions de veille et d’analyse de données à destination des assureurs.

Une acquisition stratégique avant cession

L’annonce intervient alors que Kereis vient de voir s’engager son processus de vente. La manœuvre ne peut qu’être bénéfique pour la valorisation de Kereis, que Bridgepoint espère bien céder à plus de 2 milliards d’euros. En effet, Kereis va pouvoir tirer parti de l’expertise de Profideo dans le développement d’outils digitaux d’analyse de données d’assurance, et du rayonnement européen de Minalea, pour proposer une offre élargie de solutions de veille, d’études et de benchmarks stratégiques dont les assureurs européens sont friands.

L’ensemble consolidé Minalea et Profideo, qui totalise un chiffre d’affaires de 10 millions d’euros sur 2023, constituera ainsi la première plateforme technologique d’analyse des garanties d’assurance à l’échelle européenne avec une présence en Belgique, en Espagne, en Italie et au Portugal en plus de la France. En termes de positionnement, l’opération doit permettre à Kereis d’atteindre une taille critique dans ce domaine d’activité. De quoi intéresser ses futurs acquéreurs.