JPMorgan transige dans le scandale Epstein

JPMorgan désamorce une première bombe. La banque américaine a annoncé lundi avoir accepté de régler à l’amiable un litige portant sur son rôle dans le scandale Jeffrey Epstein. Les termes financiers de l’accord, qui n’ont pas été divulgués, se monteraient à 290 millions de dollars selon le Financial Times.

Une femme, dénommée anonymement Jane Doe dans ce dossier, avait porté plainte l’an dernier à New York en son nom et celui d’autres femmes se déclarant victimes de l’ancien gérant de fonds.

La plaignante affirmait avoir victime d’abus sexuels de la part de Jeffrey Epstein entre 2006 et 2018. Elle accusait JPMorgan d’avoir facilité les agissements du financier en continuant pendant des années à le compter parmi les clients de la banque, sans prêter attention à la réputation sulfureuse de l’homme d’affaires, qui s’est suicidé en détention à New York en 2019.

Selon le Financial Times, l’annonce du règlement amiable intervient quelques heures après une décision d’un juge fédéral défavorable à la banque. Le jugement ouvrait à d’autres victimes le bénéfice de la procédure.

Jes Staley, l’ex-DG de Barclays, poursuivi

«Ce règlement est dans le meilleur intérêt de toutes les parties, en particulier des survivantes qui ont été victimes des terribles abus d’Epstein», a indiqué la banque dans un communiqué. JPMorgan reste cependant poursuivie dans un deuxième volet de l’affaire, devant la juridiction des Iles Vierges des Etats-Unis.

Les documents déposés durant la procédure montraient que des cadres de JPMorgan étaient au courant de l’arrestation du financier en Floride en 2006 dans une affaire de détournement de mineure, pour laquelle il avait été condamné deux ans plus tard. Le maintien ou non de relations d’affaires avec Jeffrey Epstein a été discuté à plusieurs reprises au sein de la banque privée. Elles sont allées jusqu'à impliquer Mary Erdoes, aujourd’hui patronne de l’activité gestion d’actifs et gestion de fortune, et Jes Staley, parti ensuite diriger Barclays.

Depuis, JPMorgan a porté plainte à son tour contre Jes Staley, directement mis en cause pour ses liens très étroits avec Jeffrey Epstein. Le scandale est remonté jusqu’au PDG de JPMorgan, Jamie Dimon, qui a témoigné sous serment au mois de mai durant sept heures dans l’affaire réglée ce lundi à l’amiable.

Au total, Jeffrey Epstein est resté quinze ans client de la banque, avant de partir en 2013 chez Deutsche Bank. Le mois dernier, le groupe bancaire allemand a indiqué qu’il verserait 75 millions de dollars pour mettre un terme à une action judiciaire en nom collectif.

