ING veut revenir en force sur la banque de grande clientèle

ING croit aux opportunités dans la banque de grande clientèle. Sous l’impulsion de son directeur général Steven Van Rijswijk qui a pris la suite de Ralph Hamers en 2020, le groupe néerlandais avait entrepris de «se recentrer sur ses clients stratégiques». Après avoir taillé dans les coûts en supprimant des postes et en fermant des bureaux en Amérique du Sud et en Asie, ING veut faire savoir qu’il repart à l’offensive.

Nommé en avril 2021 à la tête de la banque de grande clientèle après une carrière à Londres, le sud-africain Andrew Bester a été choisi pour porter cette stratégie. «Nous capitalisons sur nos forces : notre réseau international, notre expertise sectorielle forte et reconnue, notamment dans l’immobilier, les infrastructures, l’agriculture, la santé, les institutions financières, ainsi que la finance durable sur laquelle nous sommes pionniers. Nous nous concentrons sur les clients sur lesquels le modèle ING fait la différence», explique-t-il à L’Agefi, à l’occasion d’un passage à Paris.

L’Europe et la France comme terrains de jeu

Bien qu’ING revendique une présence dans 40 pays, l’Europe reste son terrain de jeu privilégié, notamment la France où le groupe a fermé ses activités de banque de détail. «Nous nous concentrons sur les entreprises du SBF 120 qui peuvent bénéficier du réseau de ING, notamment au Benelux et dans les pays d’Europe de l’Est, les industries sur lesquelles nous avons une expertise de banque commerciale, notamment les investisseurs institutionnels, l’immobilier et le financement d’acquisitions via des LBO», détaille Thomas Labergère, directeur général d’ING France.

En déclinant cette stratégie et en maintenant une discipline sur les coûts, ING s’est fixé pour objectif d’atteindre un retour sur fonds propres (RoE) supérieur à 10% dans la banque de gros en 2025. Au premier trimestre 2023, il s’affiche à 15,2%, largement au-dessus de cette cible. La hausse des taux a, bien sûr, profité au groupe, surtout dans l’activité de cash management qui a tiré les revenus de la banque. «Mais nous anticipons une normalisation des taux», précise Andrew Bester.

Alors que le ralentissement observé depuis un an sur le marché des fusions-acquisitions chahute les banques d’investissement, ING mise sur la diversification des métiers. «Le M&A représente moins de 10% de notre activité», souligne Andrew Bester. «Le modèle d’ING est moins sensible à la volatilité sur les marchés de M&A et de trading. Dans cette période d’incertitudes, il s’agit d’un avantage pour nos clients car ING apporte de la stabilité. Nous offrons aux clients une contrepartie de crédit solide avec des solutions de gestion de liquidités et de trésorerie différenciantes, ce qui est un atout dans une période de hausse des taux», ajoute Thomas Labergère.

La transition écologique, plus qu’une conviction

Leader dans le financement de la transition écologique, ING en fait un axe prioritaire de développement, qu’il estime différenciant vis-à-vis de ses concurrents. Le groupe ambitionne de financer un volume de 125 milliards d’euros d’activités durables en 2025, contre 88 milliards en 2021. Ces chiffres incluent les prêts, les financements sur les marchés de capitaux, les dérivés et les prestations de conseil pour accompagner les clients dans la transition. «Notre approche est d’aider les clients dans leur plans de transition vers une économie décarbonée et parfois cela signifie que nous arrêtons de travailler avec certains clients qui ne se conforment pas avec cette vision. De l’autre côté, l’ESG et notre expertise en finance durable offrent aussi des opportunités», explique Andrew Bester.

«Notre expertise en matière de finance durable couplée à notre plateforme de financements obligataires et de prêts nous permet d’avoir un réel avantage compétitif et des parts de marché significatives en France. Nous avons par exemple été structureur ESG des opérations de financement de La Poste, du Conseil de l’Union Européenne, de Transdev pour l’acquisition de First Transit, de Keolis, d’Avril ou Covivio. Plus récemment, nous jouons un rôle de structuration pour l’une des quatre gigafactories de batteriesdu plan de réindustrialisation de la France», détaille Thomas Labergère. La banque de gros en France vise un chiffre d’affaires de 500 millions d’euros en 2026 et une croissance annuelle de 5% de ses revenus.