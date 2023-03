ING donne un nouvel élan à son activité de BFI en France

THOMAS LABERGÈRE

Directeur général.

54 ans, master finance d’entreprise et ingénierie financière, maîtrise d’économie monétaire (Paris-Dauphine – PSL), économie et finance (IEP Paris cum laude).

Thomas Labergère rejoint Citi en 1997, à New York, et depuis 2004 à Paris, où il prend la tête de la banque corporate et institutionnelle en France. Il entre chez ING en France en septembre 2021 en tant que directeur de la BFI.

CAROLINE BERDOT

Directrice des RH.

36 ans, master en management (Kedge Business School), licence de droit-sciences politiques (Paris-Panthéon-Assas).

Caroline Berdot était précédemment responsable du juridique et social au sein du département RH d’Euler Hermes France (groupe Allianz).

SISSI GANNOUN

Directrice des opérations.

53 ans, MBA ingénierie et management des achats (Institut Léonard de Vinci), maîtrise de politique économique, DEA en économie (Paris I).

Sissi Gannoun intègre ING en 2000, et le centre de relation clients. Manager au sein des opérations, elle pilote des projets stratégiques. En 2010, elle définit et déploie l’externalisation des opérations, puis gère les services supports des opérations : gestion de projets, contrôles, gestion des prestataires, robotique. En 2021, elle accompagne les équipes KYC, et devient sourcing lead en 2022.

NERMIN GUNEY

Directrice des risques.

45 ans, master banque-finance (université Bilgi d’Istanbul), bachelor en économie (université d’Ankara).

Entrée chez ING en 2007, Nermin Guney y assume des fonctions de direction au sein d’équipes BFI et d’analyse des risques. En 2018, elle devient responsable de la gestion des risques financiers d’ING en Turquie. Directrice des risques d’ING en France depuis octobre 2020, elle était déjà membre de l’équipe de direction en France.

CHARLOTTE LÉTONDOT

Directrice de la communication et de la marque.

40 ans, master spécialisé en marketing stratégique et digital (Essec Business School), master en communication corporate et internationale (Celsa – Sorbonne université).

Après une expérience tant chez l’annonceur qu’en agences de communication corporate, Charlotte Létondot intègre ING en 2020 et exerçait comme responsable de la communication interne et externe d’ING en France.

OLIVIER LAMENT

Directeur IT.

52 ans, ingénieur (IOGS–Paris‑Saclay).

La carrière d’Olivier Lament chez ING se déroule en France, en Italie et aux Pays-Bas au niveau du groupe. Directeur IT par intérim d’ING en France entre 2020 et 2021, il était depuis avril 2021 directeur des équipes tech.

VIRGINIE PONS PASCAL

Directrice des produits et opérations retail.

45 ans, master of BA (Institut Mines–Télécom Business School).

Après BNP Paribas, Virginie Pons Pascal rejoint ING en 2019 et y était précédemment responsable de la relation et de l’expérience client, en charge du centre de relation clients.

FRÉDÉRICK ROUSSEL

Directeur financier.

49 ans, DEA économétrie, magistère économie-mathématics (Paris-Sorbonne – ENS).

Frédérick Roussel rejoint ING en 1998, dans des postes à responsabilités au sein des pôles finance et risque, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Belgique et en France. Depuis fin 2020, il dirigeait le contrôle de gestion dans l’équipe finance d’ING en France, et a assumé la fonction de directeur financier par intérim entre l’été 2021 et 2022.

NASSIF TORBEY

Directeur clientèle grandes entreprises.

60 ans, MBA international business & finance, BBA international business (Schiller International University), droit des affaires (Paris I).

Nassif Torbey exerce dans le trading et la vente de FX et dérivés. Il rejoint ING en 2004 comme banquier senior et responsable consumer & construction des équipes corporate banking. Depuis 2017, il dirige l’équipe corporate sector coverage. Il était responsable par intérim de la BFI d’ING en France de mars à septembre 2021.

GRÉGOIRE VILLIAUME

Directeur prêts et financements d’acquisitions.

46 ans, master en management (HEC Paris).

Consultant en stratégie chez AT Kearney, puis auditeur chez Alcan, Grégoire Villiaume intègre ING en 2004 dans l’équipe structured acquisition finance, devient responsable de l’équipe AF en 2011, responsable structured finance en 2013, responsable des prêts en 2018.