Incertitudes chez Credit Suisse à Paris après le rachat forcé d’UBS

L’annonce du rachat forcé de Credit Suisse par UBS a plongé les équipes de Credit Suisse partout dans le monde dans l’expectative. De nombreux doublons sont en effet à craindre et, par delà, des licenciements.

Interrogés, certains banquiers de Crédit Suisse à Paris disent avoir une loyauté profonde envers leur maison. Certains regrettent un malheureux «gâchis» pour cette banque vieille de 167 ans.

A Paris, plusieurs d’entre eux avaient senti le vent tourner au sein de la banque ces dernières années. Quelques départs ont donc eu lieu, mais les bureaux français avaient été renforcés par des salariés rapatriés de Londres après le Brexit. Bénéficiant de l’avantage fiscal réservé aux salariés impatriés français, prévu par le code général des impôts, ils sont restés par crainte de perdre cet avantage. Il permet en effet aux salariés impatriés, c’est-à-dire à ceux qui sont directement appelés de l'étranger par une entreprise établie en France, de bénéficier d’une exonération de taxe sur les salaires portant sur une fraction de 30% de leur rémunération.

Ce régime fiscal avantageux dont ils peuvent bénéficier pendant huit ans est perdu s’ils changent d’employeur avant la fin de cette période.

Doublons Credit Suisse-UBS à Paris : une situation à clarifier d’urgence

Le mot d’ordre chez Crédit Suisse Paris est «business as usual». Mais l’attentisme pèse sur l’ambiance au sein du bureau parisien, laissant les employés dans l’expectative quant à leur avenir professionnel. La direction de Crédit Suisse Paris ne s’avance pas sur le sujet pour le moment.

La situation n’est pas vraiment comparable à celle de Lehman Brothers en faillite en 2008 et dont certaines activités avaient été rachetées par Barclays. Ces deux entités étaient plus complémentaires tandis que pour Credit Suisse et UBS, la question se posera davantage. Les activités de gestion de patrimoine ont une clientèle qui leur sont propre. Mais celles de la banque d’investissement ciblent la même clientèle, ce qui pousse les banquiers d’un côté comme de l’autre à s’interroger sur leur avenir au sein de la structure.

Certains banquiers des deux banques sont déjà sollicités par des chasseurs de tête, toujours à la recherche de nouveaux talents.

Inquiétudes quant aux bonus différés

Enfin, se pose la question du versement des bonus différés chez Credit Suisse. Ces bonus, indexés entre autres sur le prix de l’action, sont mis en place dans le secteur pour encourager les comportements responsables et à long terme. La volatilité actuelle des marchés financiers et l’effondrement du cours de Bourse de Credit Suisse fait peser le risque de voir ces paiements différés réduits ou annulés. Cela pourrait causer des difficultés financières personnelles à certains.

Les nouveaux déboires boursiers concernant cette fois Deutsche Bank ce vendredi 24 mars, promettent encore de renforcer les incertitudes sur ce point.