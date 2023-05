HSBC démine le terrain à l’approche de son assemblée générale

Pressé par l’assureur chinois Ping An, HSBC donne des gages à ses actionnaires, et au premier d’entre eux. La banque britannique a dévoilé mardi un programme de rachat d’actions de 2 milliards de dollars à mettre en œuvre dans les trois mois après son assemblée générale annuelle prévue ce vendredi 5 mai. Elle a aussi repris, pour la première fois 2019, le versement trimestriel du dividende, à hauteur de 0,10 dollar par action.

Ces deux gestes ont été salués par une hausse de plus de 6% de l’action en séance, sur fond de résultats meilleurs que prévu au premier trimestre. De quoi rasséréner le directeur général du groupe Noel Quinn, en butte à l’offensive de Ping An depuis des mois. «Sur la base de ce que nous voyons actuellement, nous avons le potentiel pour une série de distributions de capital par dividendes et rachats d’actions au cours des prochaines années», a promis le dirigeant. La vente des activités canadiennes du groupe, qui doit être bouclée en 2024 pour 10 milliards de dollars, donnera aussi lieu au versement d’un dividende extraordinaire.

Résolutions dissidentes

Le rendez-vous du 5 mai promet néanmoins d’être agité. Mi-avril, Ping An, qui détient 8% du capital, a publié un long argumentaire en faveur d’une scission des activités asiatiques de HSBC via une introduction en Bourse. Le groupe chinois, dont beaucoup estiment qu’il sert les intérêts politiques de Pékin dans cette affaire, reproche aux dirigeants de la banque de rester sourds à ses propositions. Il se nourrit de la frustration des petits porteurs d’actions HSBC, nombreux à Hong Kong, qui n’ont pas digéré la suspension du versement du dividende durant la pandémie de Covid. Des actionnaires minoritaires ont déposé des résolutions dissidentes en vue de l’assemblée générale, réclamant une revue stratégique et le retour au dividende pré-Covid. Ping An a décidé de les soutenir, mais n’a pas rallié d’autre grand institutionnel à sa cause.

HSBC peut arguer que sa stratégie engrange du capital, même si la remontée des taux y est pour beaucoup. Au premier trimestre, ses profits ordinaires ont représenté un point de fonds propres durs (CET1), dont le ratio s’établit à 14,7% fin mars. La période a été marquée par deux événements, sources de profits exceptionnels pour une bonne et une mauvaise raison. Le premier, de 1,5 milliard de dollars, est lié au rachat pour une livre symbolique des actifs de Silicon Valley Bank au Royaume-Uni en mars. Le second, de 2 milliards, correspond à la reprise des provisions constituées pour la vente du réseau français du groupe : la forte remontée des taux a dégradé la valeur de l’actif de HSBC France et compromet son rachat par Cerberus.

«Ces résultats montrent que la stratégie fonctionne», a plaidé Noel Quinn mardi dans un entretien à l’agence Bloomberg. Verdict des actionnaires vendredi.