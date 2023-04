Goldman Sachs paie une amende pour ses activités de swaps actions

La banque Goldman Sachs a accepté de payer une sanction de 15 millions de dollars pour mettre fin aux allégations du régulateur américain selon lesquelles elle n’aurait pas divulgué les données de prix nécessaires pour des swaps sur indices actions négociés «le jour même» en 2015 et en 2016 avec des clients basés aux Etats-Unis.

Selon le communiqué publié lundi, la CFTC (Commodity Futures Trading Commission) «a constaté que Goldman Sachs avait omis de divulguer des douzaines de positions pré-négociation mid-market (PTMMM)», et «n’avait pas communiqué aux clients de manière équitable et équilibrée sur la base des principes de bonne conduite et de bonne foi».

Deux cotations possibles

Dans un swap sur indice actions, la «jambe actions» du swap entre en vigueur le même jour que les autres termes et conditions importantes du swap, et non pas comme dans de nombreux autres swaps généralement le lendemain de l’accord.

L’ordonnance conclut que Goldman Sachs n’a pas divulgué aux clients les positions PTMMM de ces swaps, révélant souvent un PTMMM analogue pour le swap en J+1, et masquant ainsi la valeur du swap le jour même. Autrement dit, lorsqu’elle vendait certains swaps à ses clients, la banque cotait deux prix, un basé sur le prix de l’indice boursier du jour J, un autre basé sur le prix du lendemain en J+1. Le superviseur suppose en outre que la banque pouvait aussi intervenir sur le prix «le jour même», ce qu’elle a refusé de commenter.

La CFTC précise même que «la banque a sollicité ou accepté de manière opportuniste de conclure des swaps le jour même uniquement à des jours et à des heures qui étaient financièrement avantageux pour Goldman et désavantageux pour ses clients. De plus, la manière dont le personnel de la banque a communiqué avec les clients a fait apparaître les swaps du jour même plus économiquement avantageux pour les clients qu’ils ne l’étaient en réalité.»

Elle conclut que tout avantage marginal offert par Goldman Sachs aux clients sur la «jambe taux d’intérêt» du swap serait compensé par un coût pour les clients sur la «jambe actions» lors d’une transaction «le jour même». La banque n’a en outre pas communiqué de manière juste et équilibrée en vantant les avantages supposés des transactions d’échange le jour même, mais pas les coûts correspondants.

«Comme le démontre la sanction d’aujourd’hui contre Goldman, la CFTC poursuivra agressivement les courtiers en swaps qui violent ces normes de conduite commerciale», a déclaré le directeur de l’application des normes, Ian P. McGinley.

