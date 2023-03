Fnac Darty prépare sa captive de réassurance

Après avoir longuement réfléchi, Fnac Darty saute le pas. Le groupe français de distribution de biens culturels, de loisirs, de produits techniques et d’électroménager, qui devrait afficher un chiffre d’affaires en baisse de 1,2% en 2022 à 7.945 millions d’euros, est sur le point de se lancer dans l’auto-assurance, a appris L’Agefi. « Le groupe a en effet un projet de mise en place d’une captive de réassurance avec pour objet limité d’intervenir en premier niveau sur certains programmes des assurances IARD (incendies, accidents et risques divers) du groupe », confirme Fnac Darty.

Ce type de structure permet à un groupe d’obtenir des contrats d’assurance auprès d’assureurs privés à de meilleures conditions en se réassurant lui-même sur une partie des risques. Dans un marché de l’assurance des entreprises qui se durcit, et face à l’émergence de nouveaux risques comme le cyber, les risk managers des entreprises misent de plus en plus sur le dispositif. Pour que leur captive soit domiciliée en France, les groupes doivent toutefois demander un agrément auprès du superviseur, ce qui suppose un certain investissement financier et humain. « Un dossier d’agrément a été déposé dans ce sens auprès de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) », confirme Fnac Darty.

Fnac Darty Captives Solutions

Le distributeur spécialisé a commencé par transformer la société Fnac Darty 1 en société anonyme nommée Fnac Darty Captives Solutions en mai 2022. Elle a notamment pour objet social « toutes opérations de réassurance dans toutes les branches d’activité, la reprise, sous quelque forme que ce soit de contrats ou engagements de réassurance, la gestion de toutes sociétés ou entreprises de réassurance » et « toutes opérations de nature financière liées au placement des réserves de la société ». Le groupe a aussi porté le capital social de 37.000 euros à 5,3 millions d’euros. Le projet de mise en place d’une captive avait notamment été évoqué durant une réunion du comité d’audit du groupe en décembre 2021.

Le directeur général de Fnac Darty, Enrique Martinez, a été nommé président-directeur général de Fnac Darty Captive Solutions. Il est administrateur de la société aux côtés de Frédérique Giavarini, secrétaire générale de Fnac Darty et directrice générale de Nature & Découvertes, et Jean-Brieuc Le Tinier, directeur financier. Nathalie Dubois, directrice juridique du groupe, et Frédéric Jaillard, directeur financier adjoint du groupe, sont les dirigeants effectifs de la société.

Atlantic et Lucien Barrière, également

D’autres entreprises tricolores, à l’image de Seb et Bonduelle en 2021 ou plus récemment Publicis et Lactalis, via une entité nommée Sorélac, ont récemment créé leur captive de réassurance en France. Si la majeure partie des captives des groupes français sont domiciliées à l’étranger, notamment au Luxembourg, l’exécutif a intégré dans le Projet de loi de finances pour 2023 la révision de leur cadre fiscal, ce qui devrait inciter les entreprises tricolores à se lancer. Plusieurs dizaines d’entre elles auraient déjà lancé des études alors que le spécialiste du confort thermique Atlantic et Le groupe de casinos et d’hôtels de luxe Lucien Barrière attendent leur agrément. On compte pour le moment dix captives domiciliées dans L’Hexagone. « Fnac Darty avait lancé ce projet bien avant la révision du cadre fiscal et y réfléchit depuis 10 ans », précise néanmoins un connaisseur.