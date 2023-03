First Citizens rachète SVB

Les régulateurs américains ont trouvé un repreneur pour Silicon Valley Bank. La banque des start-up, dont la chute éclair a semé la panique sur les marchés financiers, avait été placée sous le contrôle du superviseur californien le vendredi 10 mars après que des retraits massifs de dépôts de ses clients (bank run) l’ont conduite à la faillite. C’est l’agence fédérale de garantie des dépôts (FDIC) qui avait alors repris l’intégralité de ses actifs, comme le veut la procédure de résolution aux Etats-Unis, en attendant de trouver d’éventuels acheteurs.

Alors que plusieurs fonds comme Blackstone, Apollo ou Carlyle ont étudié le dossier, le régulateur a opté pour l’offre de la banque régionale First Citizens. Basée en Caroline du Nord, elle se classe comme la 36ème banque des Etats-Unis avec un peu plus de 100 milliards de dollars d’actifs et près de 90 milliards de dépôts. Sa capitalisation atteint près de 8 milliards de dollars.

Le choix d’un repreneur familial

Banque familiale fondée en 1898, «First Citizens a une longue histoire de croissance via des acquisitions stratégiques», relève son directeur général et petit-fils de son fondateur Franck Holding Jr. First Citizens a notamment pris part ces dernières années à deux douzaines de rachats de banques mises en résolution par le régulateur américain. La dernière remonte à l’an dernier lorsqu’elle s’est offert une petite banque dédiée au financement des PME, CIT, pour 2 milliards de dollars.

En attendant de trouver un repreneur ou de liquider SVB, la FDIC avait mis en place une « bridge bank », c’est-à-dire un établissement de transition - un procédé peu courant dans le cadre de la résolution aux Etats-Unis. Les 17 agences de SVB avaient ainsi rouvert leurs portes le lundi 13 mars suivant sa faillite. Elles passent désormais sous le pavillon de First Citizens.

A lire aussi:

Selon les termes de l’accord passé avec la FDIC, First Citizens ne reprend que 72 milliards de dollars d’actifs de SVB, cédés à la banque familiale avec une décote de 16,5 milliards de dollars. La FDIC conserve donc quelque 90 milliards de dollars d’actifs et de titres sous séquestre en attendant leur cession.

Une faillite à 20 milliards de dollars

L’accord prévoit également que First Citizens recevra une ligne de crédit de la FDIC et partagera avec l’agence fédérale les éventuelles pertes enregistrées sur le portefeuille de prêts de SVB. La FDIC reçoit quant à elle des droits à la plus-value sur les actions (equity appreciation rights) de First Citizens pour un montant qui pourrait avoisiner 500 millions de dollars.

La FDIC, qui a temporairement fait sauter le plafond de 250 000 dollars par déposant garantis aux Etats-Unis pour assurer tous les dépôts de SVB, estime que «le coût de la faillite de Silicon Valley Bank pour le fonds de garantie des dépôts», financé par les cotisations des banques, «avoisine 20 milliards de dollars», a-t-elle précisé dans un communiqué. Le coût exact sera connu lorsque le processus de résolution sera achevé.